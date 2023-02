Colazione salutare, la ricetta dei muffin di avena e banana

Le banane sono frutti versatili che possono essere utilizzati in svariati modi in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta dei muffin di avena e banana, squisiti dolci perfetti per iniziare in modo salutare la giornata.

Ingredienti

Questi gli ingredienti per dodici muffin:

fiocchi d'avena (105 g);

3 banane piccole (225 g);

2 uova (140 g);

miele (50 g);

latte di mandorle (50 ml);

lievito in polvere (1 cuccchiaino, 4 g);

bicarbonato (3 g);

sale (a piacere);

cannella (a piacere).

Procedimento