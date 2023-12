Riparbella, nuova vita alle querce abbattute dal maltempo: diventeranno alberi di Natale

Dare una nuova vita agli alberi abbattuti da una delle ultime ondate di maltempo. Questo il progetto ideato dalla Pro Loco di Riparbella in collaborazione con Andrea Persiani, in arte Motogeppetto. L'artista, infatti, trasformerà le querce sradicate dal terreno nel bosco in località Il Giardino in alberi di Natale che andranno ad abbellire le piazze del paese per l'intero periodo delle feste, a partire dall'8 dicembre. Il lavoro, all'insegna del recupero e del riuso a km zero, ha reso necessario l'impiego a più riprese di un escavatore ed è attualmente ancora in corso. Una volta terminato, porterà alla creazione di otto alberi scolpiti che verranno collocati nei vari spazi del borgo, l'ultimo dei quali sarà realizzato live dall'artista direttamente in piazza nella mattinata dell'8 dicembre (appuntamento dalle 10.30 nello spazio che sarà allestito di fronte al Bar Centrale di Riparbella).

La storia di Motogeppetto, che lo scorso anno in occasione della 50esima Sagra del Cinghiale si è già 'esibito' in piazza con una scultura, è quella di una passione. Andrea, cecinese, ha una azienda agricola a Collemezzano, dove alleva maiali e produce olio e, da qualche anno, scolpisce il legno. "Tutto è iniziato per gioco, per una scommessa tra amici. Durante una sagra ero impegnato a grigliare gli spiedini. Lanciai una provocazione: 'Scommettete che vi faccio uno spiedino con la motosega?'. Detto, fatto. Da autodidatta mi sono guardato video, filmati. Ho iniziato a sperimentare soggetti diversi, dalle teste ai totem. E poi aquile, cinghiali… In zona ci sono solo io che faccio questo tipo di cose, sulle Alpi invece è un'attività molto diffusa. L'idea della Proloco mi piace tantissimo. E da questo progetto potrebbe nascere anche altro, per riutilizzare in modo utile e intelligente altri alberi abbattuti, come quelli che sono crollati nel giardino dell'asilo".