La ponsacchina Claudia Bolognesi torna a casa con lo spettacolo del Circo Millennium

Dopo i successi ottenuti a Roma e a Bologna arriva a Ponsacco per la prima volta il Circo Millennium con lo show intitolato 'Mundial'. Lo show del Circo Millennium promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso ed incollati alle poltrone per più di due ore di spettacolo.

"Lo spettacolo con la magistrale regia dei Fratelli Coda Prin, porta in pista un cast stellare di artisti pluripremiati nei più grandi festival di circo contemporaneo nazionali ed internazionali, artisti che hanno presenziato in svariate trasmissioni televisive. Uomini che volano sulle teste del pubblico, spingendosi al limite del impossibile, spericolati acrobati ed equilibristi, la 'ruota della morte' dei Fratelli Hernandez e il globo con all’interno gli spericolati motociclisti, sono solo alcune delle attrazioni di questo nuovo spettacolo che per la prima volta si esibisce a Ponsacco, dopo essere già stato applaudito in tutta Italia da più di due milioni di spettatori" annunciano dal Circo.

Nel cast del Circo Millennium c’è anche una ponsacchina che nel 2022, portando il proprio nipote al circo, si è innamorata del clown del Circo Millennium che in quel periodo fece tappa a Lucca e da lì decise di stravolgere la propria vita e seguire la carovana condividendo la sua vita assieme al clown William Biasini.

Stiamo parlando di Claudia Bolognesi, classe 1977, laureata in Servizi Sociali e da sempre operativa nel campo del sociale. In quella occasione conobbe William Biasini, clown del circo, e dopo una breve frequentazione la sua domanda è stata: "Lascio passare questo treno, oppure ci salgo sopra e stravolgo tutto?". Da quel giorno sono passati due anni. Claudia ora si occupa della regia audio e luci dello show e dell’accoglienza del pubblico e torna per puro caso a Ponsacco dove ha avuto inizio la sua vita.

Sarà uno spettacolo che non vede l’utilizzo di animali, ma solo l’abilità e la forza fisica di importanti artisti. Il Circo Millennium prenderà per mano il pubblico, per fargli vivere nuove avventure. Sarà un viaggio indimenticabile e appassionante, per grandi e piccini. Il Circo Millennium farà tappa a Ponsacco dal 9 al 19 febbraio nell’area di via Papa Giovanni XXIII. Per visionare il calendario e l’orario degli spettacoli si può visitare il sito internet www.millenniumcircus.com oppure la pagina Facebook Circo Millennium o semplicemente chiamare il numero 348/6655915.