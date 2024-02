Messa in vendita la misteriosa villa dei fantasmi di Cascina

"Villa unifamiliare, da ristrutturare, 650 metri quadri, Pisa". Recita così l'annuncio sulla nota piattaforma online di compravendite immobiliari. Una dicitura quasi anonima, se non fosse che l'immobile in questione è Villa Isnard. La residenza storica di via Sant'Ilario a Cascina è nota agli abitanti della cittadina per essere circondata da un alone di mistero, in quanto la struttura ricorda non poco la casa della famiglia Addams. E proprio così viene perfino menzionata dalla popolazione.

A ragione quindi l'annuncio afferma che la casa "ha caratteristiche uniche nel suo genere e non è possibile trovarne una uguale su tutto il territorio pisano".

Risalente ai primi del '900, vi sono conservati soffitti affrescati con i dipinti originari in buono stato. Comprende 10 camere da letto su 3 piani e 2 bagni. Di certo, però, ad essere più noti al pubblico sono i riferimenti ai fantasmi. Prezzo di base per un immobile del genere? Si parte da un milione e 500mila euro.

La magione fu di proprietà dell'ereditiera francese Maria Isnard che, dopo essersi sposata con il fiorentino Aurelio Bianchi, volle costruire l'edificio in uno stile che ricordasse le ville della Costa Azzurra. Le leggende narrano di un grande castagno che sorgeva nell'adiacente Villa Bianchi, proprietà del marito, le cui foglie avrebbero contenuto l'anima di un componente della famiglia - forse della figlia Anna, morta a 5 anni - che la notte terrorizzava chiunque vi passasse accanto. Si racconta anche che un giorno venne costruito un muro che divideva le due ville, e questo fu trovato a terra il mattino seguente. Si ritiene che strani eventi accadessero dentro le due ville, con rumori spaventosi e mobili che si muovevano, rendendo la vita dei proprietari un susseguirsi di spaventi.