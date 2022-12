L'auto dal nome iconico che piace a tutti

Tra le tante automobili che da sempre caratterizzano il mercato, distinguendosi per prestazioni, design o altre prerogative più o meno tecniche, ce n'è una che fin dalla prima serie è entrata di prepotenza nei desideri di tanti automobilisti. Stiamo parlando della Ford Puma.

Un nome che ha dapprima caratterizzato una piccola coupé dalle linee accattivanti e che successivamente, a partire dal 2019, ha definito il moderno Crossover SUV dell'Ovale Blu. Un'auto che più delle altre riesce a unire la comodità e la versatilità tipiche del segmento, alle prestazioni proprie di una sportiva. Peculiarità uniche che nel 2021 le sono valse il primo posto tra le auto più vendute in Italia.

Un successo annunciato

Primato di vendite e di gradimento che non stupisce dato che, sin dal giorno della presentazione, la Ford Puma si è dimostrata quanto di meglio il segmento dei crossover potesse offrire. Design accattivante, unico nel suo genere, che ne rivela una sportività difficilmente rintracciabile in altre vetture della categoria, ma che non rinuncia allo spazio e alla compattezza che caratterizzano i SUV e i crossover.

Prestazioni degne di nota, con il motore EcoBoost Hybrid – disponibile anche con cambio automatico – che garantisce una guida reattiva in ogni situazione, unita ad un notevole risparmio di carburante e alle basse emissioni di CO2. Una tecnologia, quella dei propulsori EcoBoost, che rappresenta quanto di meglio disponibile oggi nel panorama automotive, basti pensare che la versione a benzina da 1.0 litro si è aggiudicata per sei volte il premio International Engine of the Year.

Tante le tecnologie innovative progettate per migliorare l'esperienza di guida. Ford Co-Pilot ad esempio rende la guida più piacevole e confortevole che mai, mentre il sistema intelligente Adaptive Cruise Control regola la velocità di crociera in base al veicolo che precede. Non mancano l'assistenza alla sterzata e al parcheggio, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità di selezione delle varie modalità di guida.

Ricco anche il carnet relativo alla tecnologia di bordo e ai sistemi di infotainment di ultima generazione per un'esperienza completa, capace di coinvolgere tutti i passeggeri. Disponibile nelle versioni disponibile nelle versioni Titanium, St-Line, St-Line X, St, Ford Puma è la macchina ideale per chi è in cerca di tanta comodità e comfort, ma non vuole rinunciare ad alte prestazioni e sportività.

A Pisa, Blubay è il luogo ideale per scoprire tutti i segreti di Ford Puma e di tutta la gamma di automobili della casa americana. Una realtà dalla lunga storia, da sempre legata all'Ovale Blu e che si presenta come il più importante rivenditore Ford della Toscana, con un parterre di professionisti altamente qualificati sempre pronti a dispensare consigli ai propri clienti. Non solo Pisa, ma anche Livorno, Cecina e Piombino. Quattro showroom rinnovati e accoglienti – ai quali si aggiungono le due officine moderne e dal personale altamente qualificato di Pisa e Livorno – e un nome che prende spunto dalla baia blu che si estende lungo tutta la costa degli Etruschi.

