Il piacere di guidare un’auto

La tecnologia automobilistica ha fatto grandi passi in avanti: i veicoli sono infatti sempre più computerizzati e automatizzati. Tutto è controllato nel minimo dettaglio dai software moderni e al minimo problema, il proprio veicolo indicherà in ogni minimo dettaglio l’anomalia corrispondente.

Autovetture sempre più smart

Le automobili attuali sono inoltre in grado di prevedere e controllare autonomamente con un basso margine di errore molti fattori legati alla guida: dal parcheggio all’assetto stradale, dall’ottimizzazione del consumo di benzina alla velocità di crociera. Non bisogna ovviamente trascurare la possibilità di connettersi ai propri computer o smartphone, ricreando di fatto un ambiente smart che fino a poco tempo fa si poteva avere solo in ufficio o a casa. Insomma, i mezzi di trasporto attuali non sono più semplici macchine, ma una vera e propria seconda casa o addirittura un ufficio ambulante.

Naturalmente l’evoluzione tecnologica punta soprattutto al miglioramento della sicurezza, del comfort e del risparmio in termini di consumo di carburante. Rimane tuttavia un dubbio: se il veicolo sarà sempre più automatizzato, il piacere di guidarlo ne risentirà drasticamente?

I parametri da considerare per una guida piacevole

Tendenzialmente bisogna tener conto che una guida confortevole deve considerare diversi fattori non solo tecnici, ma anche estetici e di utilità.

Sicurezza del veicolo.

Una guida rilassata è infatti senza problemi e stress, di conseguenza entra in ballo anche il livello di sicurezza del veicolo: se infatti si sta guidando un’auto che tiene bene la strada, non si sarà assillati dalla paura di dover correggere continuamente l’assetto.

Il comfort dell’abitacolo.

Se bisogna star seduto per diverse ore nel proprio mezzo, allora si desidera anche non doversi rialzare con diversi dolori lombari. La seduta deve essere comoda ed ergonomica.

Isolamento acustico dal rumore ambientale.

Che si viaggi a velocità sostenuta in autostrada o che si sia imbottigliati nel traffico, di certo non è piacevole essere circondati dai rumori fastidiosi, quali vibrazioni, clacson, vento e così via. Il silenzio rilassa sempre il guidatore.

Strumentazione.

Averne troppa potrebbe privare i piloti più sportivi del proprio divertimento di gestire in autonomia il veicolo, averne poca potrebbe infastidire chi invece vuole solo occuparsi di tenere saldo il volante e lasciar fare il resto alla macchina. Ognuno ha di fatto bisogno di trovare il proprio bilanciamento di automatizzazione.

Consumo.

Evidentemente non è affatto bello percorrere kilometri se bisogna poi fermarsi troppo spesso per un rifornimento.

Costi di manutenzione e di carburante.

Se si possono ottimizzare è sicuramente un punto a favore del piacere di guidare.

Tante caratteristiche in una sola autovettura

Un esempio di vettura che riesce ad includere tutti questi parametri di sicurezza, comfort, estetica e sostenibilità è sicuramente la Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina. Questo gioiello tecnologico è stato presentato, in anteprima esclusiva per tutta la provincia di Pisa, il 05 marzo presso il nuovo Showroom “Casa Lancia Auto 2000” di San Miniato (Loc. Ponte a Egola).

Un evento di presentazione unico in una nuova innovativa sede

Lo show organizzato da Auto 2000 è stato all’altezza della eccellente qualità del veicolo presentato: oltre cento persone hanno infatti partecipato con entusiasmo per conoscere in ogni minimo dettaglio questo gioiello a quattro ruote. La nuova sede è stata inoltre concepita in partnership con Cassina per rispecchiare le principali caratteristiche del veicolo, ovvero bellezza, comfort e innovazione. Il nuovo concept della sede è infatti stato immaginato e studiato per accogliere i clienti Lancia della Nuova Era e farli sentire a casa e a proprio agio in un ambiente nuovo, all’avanguardia, ma al tempo stesso familiare.

Una versione rinnovata che soddisfa i gusti e le necessità di chiunque

La nuova Lancia “Edizione Limitata Cassina, consiste in una collezione esclusiva di 1906 unità numerate e certificate. La Ypsilon attuale, sottoposta a una completa ristrutturazione, emerge come un'automobile più moderna, contemporanea, europea e orientata alla sostenibilità.

La perfetta unione tra due settori di eccellenza italiani: l'automotive e l'interior design, caratterizzati dalla ricerca, dall'innovazione, dal rispetto per la tradizione e l'ambiente. É la prima vettura ispirata al mondo dell'arredamento italiano, che offre il massimo in termini di design, comfort e benessere a bordo.

Un design tra passato e futuro

La Nuova Lancia Ypsilon richiama elementi iconici del passato, come le linee pure ed eleganti dell’Aurelia e della Flaminia. Si ispira inoltre alle espressioni moderne di Stratos e Delta, e al linguaggio dell’architettura, dell’arredamento e della moda.

Il risultato del lavoro di Lancia e Cassina è un concentrato di tecnologie avanzate, comfort e sostenibilità, offrendo un'esperienza di guida all'avanguardia. Gli interni sono concepiti con attenzione all'ecologia, presentando sedili elettrici, massaggianti e riscaldati, rivestiti in velluto blu al 100% riciclato, e veri tappeti al posto dei tradizionali tappetini.

Un elemento distintivo di questa edizione è il tavolino Multifunzionale Cassina in plastica bio-based, realizzato in cuoio nella versione limitata, che aggiunge un tocco di eleganza al design automobilistico, trasformando l’abitacolo in vero e proprio “salotto di casa”. Funge anche da punto di ricarica wireless per il cellulare, introducendo un'innovazione pratica e raffinata.

La sinergia tra estetica moderna, avanzate tecnologie di propulsione e attenzione all'ambiente rende la Ypsilon "Edizione Limitata Cassina" una scelta distintiva e consapevole. Con il suo impegno per la sostenibilità e l'innovazione, Lancia punta ad un futuro automobilistico che coniuga stile, prestazioni avanzate e rispetto per l'ambiente.

Tecnologia all’avanguardia

L'avanzata tecnologia di Lancia è concepita per semplificare e rendere più intuitiva l'esperienza di guida. Due display, entrambi da 10,25 pollici, e l'innovativo sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) costituiscono un'interfaccia virtuale e intelligente. Questo sistema integra funzionalità audio, climatizzazione e illuminazione, consentendo al conducente di personalizzare l'ambiente a bordo e adattarlo al proprio umore con facilità.

Motori performanti ed efficienti

Con una potenza di 156 cavalli, la sua versione elettrica vanta un'autonomia di 403 km, con una ricarica rapida di soli 10 minuti per coprire 100 km. Al momento, la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina è disponibile in Versione ELETTRICA e IBRIDA.

Per qualsiasi ulteriore informazione su promozioni mensili, noleggio a lungo termine e servizi di officina, è sufficiente consultare il sito di Auto2000 o scrivere a info@autoduemila.com