Ottime prestazioni e stile: il crossover elettrificato che sta conquistando gli automobilisti di tutta Europa

Alte prestazioni e guida fluida sono due delle principali peculiarità di vetture premium, spesso caratterizzate anche da un design accattivante e da una comodità senza paragoni. Caratteristiche mantenute e in tanti casi esaltate dalle motorizzazioni ibride o elettriche.

Il SUV compatto elettrificato evoluzione della specie

L'esempio più calzante in questo senso è rappresentato da Nuova LBX, il nuovo crossover compatto elettrificato di Lexus, uno dei marchi premium più famosi al mondo.

Progettato per i giovani europei, ma non solo, Lexus LBX è l'unione di tante filosofie in una sola auto e si adatta allo stile di chiunque sia alla ricerca di una guida fluida senza rinunciare alle comodità di una vettura premium. Un mix di dinamicità e prestazioni nel silenzio dei motori che rispettano il pianeta, con la Lexus Driving Signature che garantisce controllo, comfort e sicurezza in ogni momento. LBX è la prima Lexus ad essere costruita sulla piattaforma globale GA-B per vetture compatte, con interventi mirati – come il passo allungato, l'ampia carreggiata e l’uso di cerchi e pneumatici più grandi – per migliorare performance e stabilità. Altra chicca della nuova arrivata è rappresentata dal Vehicle Posture Braking Control – prima vettura di categoria a esserne dotata –, un sistema di controllo dell’assetto in frenata in grado di bilanciare automaticamente la forza frenante anteriore e posteriore per mantenere stabile l'auto e filtrare le vibrazioni.

LBX è dotato di un nuovo powertrain Premium Hybrid, altamente efficiente e ottimizzato per offrire un’accelerazione rapida e reattiva, con un motore a tre cilindri da 1,5 litri dall'efficienza termica da record e una potenza totale di 136 CV/100 kW, con coppia massima di 185 Nm, che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi per il modello a trazione anteriore e 9,6 secondi per quello con trazione integrale. Una motorizzazione che deriva dalla cugina di casa Toyota: la Yaris Cross Hybrid.

Prova LBX in concessionaria

Non mancano gli evoluti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida forniti dal Lexus Safety System + di terza generazione, pacchetto che assicura molteplici funzionalità per rilevare i rischi di incidente, avvisare il guidatore e fornire automaticamente il controllo dello sterzo, della frenata e della forza motrice, se necessario, per aiutare a evitare o ridurre le conseguenze di una collisione.

Per conoscere meglio Lexus LBX il consiglio è dunque quello di recarsi a Pisa, in via Antonio Meucci ang. via Augusto Righi, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00. Oppure è possibile visitare il sito web dove è possibile scoprire tutta la gamma Lexus e tra le altre cose, è possibile richiedere un preventivo e avere tutti i contatti necessari per entrare a far parte del mondo Lexus Scotti 2.0.