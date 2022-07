Aperitivo e relax alla Spa sotto le stelle

Con luglio l’estate entra nel vivo. Per qualcuno l’attesa per le vacanze è ancora lunga e il countdown che separa dal fatidico giorno della partenza sembra non finire mai. Chi può, per ingannare il tempo, cerca di organizzare giornate o serate all’insegna del relax e del divertimento. Si potrebbe, quindi, passare da un brindisi spensierato, a una cena in compagnia, una visita a un museo, o due chiacchiere in pieno relax. Le alternative sono molteplici, ma esiste una possibilità che non solo racchiuderebbe tutte le opzioni sopracitate, ma che regalerebbe agli interessati un’esperienza indimenticabile, di totale evasione e “pausa dalla realtà”.

Se ci si trova in Toscana e più precisamente nei dintorni di Pisa, la soluzione ideale è Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa: un tuffo in una location fuori dal tempo, a pochi chilometri da Pisa, Lucca e la Versilia, per una serata con uno speciale aperitivo a bordo piscina sotto le stelle e la possibilità di fare un percorso benessere alle terme, oppure di cenare nell’elegante ristorante all’aperto, immersi in un angolo suggestivo del Monte Pisano.

A bordo piscina, col naso all’insù e i pensieri leggeri

Il magnifico stabilimento termale, grazie al nuovo format Notte alle terme Estate presenta un’incantevole esperienza sotto le stelle: per i mesi di luglio e agosto, l’aperitivo a bordo piscina sarà protagonista della serata, con cocktail rinfrescanti ed energizzanti a base di ginger, lime e menta del Bar Manager Simone Bruni, la degustazione di prodotti del territorio, finger-food di ricette tradizionali toscane, frutta fresca e piccoli dessert. Una particolare attenzione è inoltre rivolta a chi ha intolleranze alimentari, grazie alla presenza di piatti senza glutine e senza lattosio, senza dimenticare le portate riservate ai vegetariani.

La serata, oltre all’aperitivo, prevede l’ingresso alle terme, dalle ore 20.00 a mezzanotte: un percorso rilassante tra le architetture storiche del palazzo dei Granduchi di Toscana che include l’accesso a quattro piscine interne ed una esterna con idromassaggi e area relax, il tutto accompagnato da lounge music a fare da sottofondo, per un’atmosfera ancora più coinvolgente. Ogni ospite sarà provvisto di un kit Bagni di Pisa con accappatoio, telo bagno, ciabattine e cuffia. Questo omaggio permetterà di viaggiare leggeri – poiché senza borsoni portati da casa – e mantenere la stessa leggerezza per il resto della serata, con mente e corpo immersi nel relax.

Una cena gourmet in una location suggestiva

Per chi cercasse un’alternativa a una serata di puro relax, Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa offre la fantastica possibilità di puntare tutto su una cena presso l’esclusivo Ristorante Corte Byron: inserito all’interno della struttura, sotto il giardino di ulivi e tra gli alberi di agrumi, il ristorante celebra il poeta inglese innamorato dell’Italia e della Toscana e permette di gustare i piatti della tradizione toscana rivisitati dallo Chef Umberto Toscano. La gran carte della cena propone menù prelibati e ricercati che uniscono il gusto e i sapori del territorio con proposte estive fresche e una gran varietà di carne e pesce al barbecue. Dal lunedì alla domenica, a pranzo e a cena, lo chef e l’intero staff portano in tavola specialità toscane e mediterranee, con mille sfaccettature di gusto, utilizzando solo prodotti di stagione, alimenti non trattati, salse gustose e leggere, ma anche erbe aromatiche, spezie e semi di lino e di girasole. Perfetto per chi vuole fare una esperienza culinaria in un ristorante elegante, circondato dal verde del Monte Pisano e immerso nei luoghi dove un tempo soggiornavano i Granduchi di Toscana, tra storia e bellezza.

La prenotazione è obbligatoria

Perché tutto questo prenda forma, perché una serata d’estate si trasformi in un’esperienza unica ed indimenticabile, è necessario prenotare.

Per Notte alle terme Estate, si può prenotare online sul sito internet della struttura oppure contattare il Ricevimento Spa:

spabooking@bagnidipisa.com tel. 050/8850432 o 441

Per il Ristorante Corte Byron, chiamare il numero 050 88501, oppure scrivere una email ricevimento@bagnidipisa.com.