Le auto ibride conquistano il mercato, quali sono i motivi?

Si parla sempre più spesso di automobili full electric o hybrid, tipologie di vetture che di giono in giorno stanno conquistando grosse fette di mercato per una serie di motivazioni facilmente intuibili.

La forte spinta verso una mobilità che sia sempre più sostenibile e che, nello stesso tempo, permetta di raggiungere gli obiettivi legati al risparmio energetico è sicuramente una di queste.

A differenza del recente passato poi la diffusione delle colonnine di ricarica a macchia di leopardo su gran parte del territorio nazionale e automobili più efficienti, con un'autonomia di utilizzo sempre maggiore, hanno annullato quell'ansia da ricarica che fino a poco tempo fa influiva negativamente, e non poco, sulla scelta degli automobilisti.

Toscana esempio virtuoso

Facendo riferimento alla sola Toscana, negli ultimi anni il numero delle stazioni di ricarica è salito in maniera esponenziale, rendendo, sotto questo punto di vista, la nostra Regione una delle più virtuose a livello nazionale. Nella sola città di Pisa sono presenti circa 30 colonnine spalmate sull'intero territorio comunale e anche la provincia non è da meno con tante stazioni di questo tipo installate in molti punti strategici come il “Centro dei Borghi” di Navacchio.

Ford dimostra una volta di più di essere leader mondiale per quel che riguarda l'innovazione tecnologica che coinvolge il mondo automotive, anche quando si parla di elettrico.

Un'offerta che comprende tutte le tipologie di ibrido

Il colosso americano dispone di una gamma di vetture all'avanguardia e di una tecnologia elettrica che coinvolge tutti i modelli che la compongono.

Dalle Mild Hybrid (Mhev) – dove il motore elettrico è di supporto a quello termico – alle Hybrid (Hev) che, volendo, possono essere guidate esclusivamente grazie alla propulsione elettrica, fino alle Plug-In Hybrid (Phev) con i due motori (termico ed elettrico) che lavorano in sinergia per ottenere la massima efficienza possibile, la proposta della casa americana è una delle più complete e avanzate sul mercato.

Per capire meglio queste differenze e conoscere la vettura che più si adatta alle proprie esigenze o al proprio stile di guida non c'è nulla di meglio di un test drive.

Presso la concessionaria Ford Blubay di Pisa tutto ciò è possibile con l'ausilio di consulenti preparati e pronti a rispondere a tutte le domande. Nei punti vendita Blubay è inoltre prevista la possibilità di noleggiare gratuitamente per qualche giorno uno dei veicoli con tecnologia ibrida, un'ottima opportunità per vivere questo tipo di automobili nella quotidianità.

Presente in Toscana con quattro concessionarie – a Pisa, Livorno, Cecina e Piombino – e due rivenditori autorizzati, Blubay è una delle aziende automobilistiche più importanti della nostra Regione e non solo. Per saperne di più basta visitare il sito.