Il futuro delle auto: tra guida autonoma e sostenibilità

Il comparto automotive sta attualmente attraversando una fase di trasformazione senza precedenti.

La crescente consapevolezza dell'impatto ambientale delle auto a motore a combustione interna e la necessità di una maggiore sicurezza stradale stanno promuovendo l'adozione di veicoli elettrici e tecnologie avanzate di guida autonoma.

Inoltre, i progressi nella connettività e nelle tecnologie legate all’Internet of Things stanno ridefinendo il concetto di mobilità, rendendolo più interconnesso e personalizzato. Nei prossimi dieci anni, si prevedono importanti sviluppi e innovazioni che rivoluzioneranno l’intera esperienza di guida.

Verso un futuro verde e sicuro: la transizione elettrica e la guida autonoma

La transizione verso veicoli elettrici è già in corso, sostenuta dalla crescente offerta di modelli disponibili sul mercato e da una sempre maggiore disponibilità di infrastrutture di ricarica. Negli anni a venire è facile prevedere in questa direzione una crescente diffusione di batterie più efficienti e con maggiore capacità, e l'adozione di sistemi di ricarica sempre più veloci e convenienti.



Allo stesso tempo, la guida autonoma sta diventando una realtà sempre più concreta. I progressi che si stanno registrando nel campo delle intelligenze artificiali permetteranno di ridurre il rischio di incidenti e di migliorare più in generale la sicurezza stradale. Inoltre, la guida autonoma consentirà una maggiore efficienza del traffico, riducendo i tempi di viaggio e l'utilizzo di veicoli privati.



Infine, la connettività delle auto sta assumendo sempre più rilevanza.

Grazie all'Internet of Things i veicoli saranno in grado di comunicare tra loro e con l'ambiente circostante, migliorando la sicurezza e l'efficienza del traffico, e offrendo ai guidatori nuove opportunità per personalizzare e migliorare la loro esperienza di guida.

Eschini Auto: il futuro dell’auto, oggi

Eschini Auto, da sempre punto di riferimento sul territorio di Pisa e provincia per il marchio Volkswagen, in anticipo sulle nuove tendenze del settore automobilistico, offre oggi ai propri clienti le ultime innovazioni nel campo dei veicoli elettrici.

La concessionaria è infatti da oggi anche rivenditrice del marchio CUPRA, il brand del gruppo Volkswagen sinonimo di sportività e dinamicità dallo spirito anticonformista, che propone una gamma di veicoli dalle prestazioni elevate e dal design ricercato.



Lo showroom ospita anche un altro marchio spagnolo del gruppo Volkswagen: Eschini Auto è infatti diventata concessionaria anche per il marchio SEAT, ampliando ulteriormente l’offerta commerciale per i propri clienti.

Eschini Auto è anche officina autorizzata per i due marchi spagnoli, punto di riferimento per Pisa e provincia per tutti coloro che hanno bisogno di un intervento di manutenzione o devono effettuare un tagliando o la revisione.

Un nuovo shoowroom a Pisa per i marchi Seat e Cupra

Il nuovo CUPRA Garage Eschini Auto si trova in via Malpighi 14 a Pisa, uno showroom dal concept innovativo ed originale nato dalla ristrutturazione del vecchio centro usato, ora trasferito nello Store di Via Fagiana.

Qui si trovano in esposizione le vetture della gamma SEAT e della gamma CUPRA, oltre all’esclusiva linea di prodotti della collezione originale CUPRA, che comprende capi d’abbigliamento, accessori e oggettistica dal design ricercato.