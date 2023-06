Risonanza Magnetica più precisa per diagnosi più accurate: l’impatto della tecnologia sul settore sanitario

Al giorno d’oggi, non c’è ambito che non sia profondamente influenzato e dipendente dalla tecnologia. Il settore medico non fa eccezione. La tecnologia, infatti, è fondamentale per l’innovazione e il miglioramento del percorso diagnostico: diagnosi più accurate contribuiscono a percorsi terapeutici più efficaci.

La rivoluzione tecnologia della risonanza magnetica

Una delle aree in cui la tecnologia ha maggiormente rivoluzionato il campo medico è quella delle risonanze magnetiche, dove l’introduzione di nuovi macchinari ha determinato importanti passi in avanti.

In particolare, grazie alla ricostruzione eXP, i medici possono analizzare le immagini con maggiore dettaglio e ottenere informazioni diagnostiche più precise, migliorando di conseguenza la qualità della cura fornita ai pazienti.

Un altro aspetto fondamentale di questa tecnologia innovativa nel campo delle risonanze magnetiche è la funzione MAR (Metal Artifact Reduction), che facilita l'imaging dei pazienti che hanno impianti metallici, come protesi di anca, ginocchio o spalla.

In passato, la presenza di questi impianti metallici poteva causare artefatti sulle immagini, rendendo difficile l'interpretazione corretta e influenzando la precisione della diagnosi. La funzione MAR, invece, ha permesso di ridurre significativamente questo inconveniente, consentendo ai medici di ottenere immagini più nitide e dettagliate, anche nei pazienti con impianti metallici.

Un centro medico all’avanguardia

Da sempre aperto all’innovazione e a soluzioni d'avanguardia il Biomedical Centro Medico di Pisa – inaugurato nel 1974 con la missione di offrire una sanità accessibile di qualità ma ad un costo sostenibile e con tempi di attesa ridotti – ha adottato le più recenti tecnologie nel campo delle risonanze magnetiche, tra cui appunto la ricostruzione eXP.

Questo investimento tecnologico consente al centro di offrire ai pazienti un servizio medico di alto livello, con diagnosi più accurate e fa del Biomedical Centro Medico di Pisa un esempio di eccellenza nell'adozione di queste tecnologie, che mette al centro delle proprie pratiche il benessere e la salute dei pazienti.