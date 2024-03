Dalla Scozia a Roma, passando da Pisa, con il pallone della sfida del Sei Nazioni

Sono partiti in bicicletta da Edimburgo, la culla del rugby scozzese, per portare il pallone con cui sabato 9 marzo, allo stadio Olimpico di Roma, si giocherà Italia-Scozia, quarto appuntamento di stagione del Torneo Sei Nazioni. 2700 km, con tappe nelle città che ospitano le sfide del torneo, ovvero Cardiff, Dublino, Londra e Parigi, per una staffetta della durata di 8 giorni, a cui partecipano centinaia di rugbisti e non, che si concluderà sabato 9 marzo a Roma.

'Race2Rome - All roads lead to Rome' è lo slogan dell’iniziativa benefica per la raccolta fondi della My Name'5 Doddie Foundation, la fondazione creata da Doddie Weir, stella del rugby scozzese morto a 52 anni di Sla. Alla sua memoria si aggiunge quella di Massimo Cuttitta, campione azzurro deceduto a 55 anni per Covid. A ricordarlo è proprio il fratello Marcello, che si è unito alla staffetta anche perché sabato sarà in palio la Cuttitta Cup, il trofeo che unisce le due nazioni nel nome di Massimo.

Nella serata di ieri (mercoledì 6 marzo), la breve tappa nella nostra città, presso la sede del Cus, che si sta prodigando per ricreare il rugby cittadino partendo dalla promozione nelle scuole. I rugbisti gialloblu hanno dato loro un caloroso benvenuto e il gagliardetto del Cus come dono di amicizia.