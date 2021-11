Gli occhi del mondo su Pisa: al PalaCus la tappa della Coppa del mondo di scherma paralimpica

Se non è un appuntamento fisso nel calendario mondiale, poco ci manca. Per la sesta volta in sette anni, con la sola eccezione del 2020 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, Pisa si appresta a ospitare la tappa italiana della Coppa del mondo di scherma paralimpica, confermandosi così al centro di un movimento che in Italia e all'estero sta attenzioni, nuovi atleti e riscuotendo molti successi. Il palcoscenico sul quale si daranno battaglia sportiva i 250 atleti provenienti da 18 Paesi di tutto il mondo sarà il PalaCus: da giovedì 18 a domenica 21 novembre il centro di via Chiarugi avrà su di sé gli occhi di tutto il mondo.

La Federazione italiana scherma non ha avuto dubbi sulla ricandidatura della città della Torre come ospite della tappa italiana della kermesse iridata, "perché fin dalla prima edizione tutte le Federazioni estere hanno mostrato grande apprezzamento per l'organizzazione e la location delle gare" sottolinea Paolo Azzi, presidente della Federscherma. Sono dodici le gare individuali in programma per le specialità di fioretto, spada e sciabola (categorie A e B secondo disabilità, maschile e femminile) e due gare a squadre. Le gare avranno inizio alle ore 10 e termineranno le cerimonie di premiazione alle 18.30 tutti i giorni, ad eccezione della domenica (ore 16). Complessivamente le delegazioni straniere porteranno a Pisa circa 330 persone, che andranno a occupare integralmente tre alberghi, dando quindi ossigeno anche al settore ricettivo della città.

Tutti gli aspetti logistici e strategici della manifestazione sono curati da Daria Marchetti, membro della Commissione Grandi eventi della Federscherma: "Purtroppo a causa degli spazi richiesti dall'allestimento delle pedane di gara, non potremo sistemare le tribune per il pubblico. Lo spettacolo non sarà lo stesso ma occorre rispettare le normative anticontagio. Le gare però saranno interamente trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale della Federscherma: sul sito www.federscherma.it e sul canale Youtube". "La tappa è resa possibile anche dalla donazione del Rotary Club Galilei - specifica Giovanni Calabrò, presidente del Pisascherma - messa a disposizione lo scorso anno e utilizzata per l'edizione 2021".

Sarà l'occasione per vedere all'opera "veri esempi di vita, campioni che ci regalano lezioni sportive e umane - commentano il rettore dell'Università Paolo Mancarella e il prorettore Marco Gesi - l'Ateneo da oltre venti anni ha avviato un programma speciale per l'inclusione di tutte le persone diversamente abili, mettendo al centro dei propri valori l'accoglienza, l'uguaglianza e la solidarietà. La sinergia tra le istituzioni ha reso possibile la straordinaria continuità con la quale la scherma paralimpica internazionale ogni anno sceglie Pisa". E il vicepresidente del Cus Giuliano Pizzanelli aggiunge: "La gara dà inoltre grande prestigio a tutta la città. Un evento internazionale di questa portata porta con sé una grande attenzione nei confronti di Pisa, ultimamente già finita in prima pagina in collaborazione con il Cus: penso alla visita del presidente della Repubblica in occasione dell'avvio dell'anno accademico e la fase finale della qualificazione ai Mondiali femminili di hockey".

"Questa manifestazione deve essere anche lo stimolo a un impegno crescente nell'ambito della disabilità - concludono il sindaco Michele Conti e l'assessore Sandra Munno - sotto tutti i punti di vista: politico e sociale. Dobbiamo essere orgogliosi di ospitare un evento di questa valenza, consapevoli che la sinergia forte tra le istituzioni cittadine è la strada corretta per consentire a Pisa di affermarsi a livello nazionale e internazionale".