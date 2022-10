La squadra podismo del CRDU dell’Università è vicecampione d’Italia

Domenica 2 ottobre si è svolta all’interno del Polo tecnologico di Sesto Fiorentino la 33° edizione del campionato nazionale di podismo riservato ai dipendenti delle università italiane e organizzato dal Centro Ricreativo Dipendenti dell’Università di Firenze, in collaborazione con l’Associazione Nazionali Circoli Italiani Universitari. Al via oltre 200 atleti in rappresentanza di 20 circoli delle che si sono cimentati in un percorso di 10,5 km per gli uomini e di 5,2 km per le donne.

In campo femminile medaglia di bronzo per la pisana Laura Mascia che ha completato il percorso in 25'07'' alle spalle della vincitrice dell’Università di Sassari e alla seconda di Firenze. Piazzamento nei primi dieci anche per Manuela Tosques. In campo maschile trionfo con la bandiera rossocrociata sulle spalle per Francesco Conti del CRDU Pisa, con una corsa in solitaria che ha condotto fin dai primi metri fino al traguardo con il tempo di 36'38'', infliggendo un distacco mezzo minuto al rappresentante di Bologna e di oltre un minuto al collega dell’Università della Calabria e vincitore delle ultime quattro edizioni. Anche qui da registrare un piazzamento a ridosso dei primi cinque con Vincenzo Ferrari classificatosi al sesto posto.

Vittorie e piazzamenti anche nelle singole categorie hanno permesso alla rappresentativa dell’Ateneo Pisano, capitanata dalla veterana Paola Calcinai, di classificarsi al secondo posto della graduatoria finale per Atenei, alle spalle della numerosissima compagine di casa di Firenze.