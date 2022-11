Tripudio per il Footgolf Pisa: i rossocrociati sono campioni regionali

Le favole più belle sono quelle che ad ogni pagina riescono a stupire il lettore e farlo volare con a fantasia. Il Footgolf Pisa appartiene a questa categoria: la storia del sodalizio pisano, nato nel gennaio del 2017, è un continuo crescendo di obiettivi centrati, risultati raggiunti e trionfi conquistati. La caparbietà e la lungimiranza del presidente Fabio Nepi e di tutti i tesserati e dirigenti della società hanno reso il footgolf un vero fiore all'occhiello dello sport dilettantistico pisano. Domenica 27 novembre è arrivata la definitiva consacrazione: il club rossocrociato ha conquistato il titolo di campione regionale.

"Un'emozione indescrivibile se mi guardo indietro e ripenso a tutto il percorso fatto per arrivare fino a questo risultato straordinario" commenta il presidente Fabio Nepi. "Non nascondo che, con la grande autoironia che ci contraddistingue e un pizzico di rammarico, ci eravamo convinti di non poter mai raggiungere questo traguardo. L'albo 'd'argento' della squadra d'altronde parlava da solo". Infatti sfogliando gli archivi dei risultati ottenuti da Footgolf Pisa nel corso degli anni ci si rende conto delle tantissime volte in cui la squadra ha soltanto sfiorato il trionfo finale.

Nel 2018 i nerazzurri si sono piazzati al secondo posto nel Team Challenge Regionale. Argento confermato anche nell'edizione 2019. Poi altri due secondi posti al Regionale 2020 e 2021, seguiti nel 2022 dagli argenti nel Team Challenge Regionale, nel Team Challenge Interregionale Centro-Nord e nel Campionato Interregionale Centro-Nord. "Ormai ci avevamo fatto l'abitudine" afferma con una grande risata Fabio Nepi. "E invece nel fine settimana appena trascorso, a Gavorrano, abbiamo sfatato questo tabù. E la gioia, ovviamente, è stata incontenibile".

Questi i componenti della formazione rossocrociata che ha sbaragliato la concorrenza: Baldanzi, Belcari, Buti, Carico Antonella, Cagnoni, Cavicchi, Cazzarotto, Chiavacci, L'Abbate (capitano), Moschini, Nepi, Perruzza, Piscini, Sorrentino, Ticciati, Valli. "E non è finita qua, perché se a livello di squadra abbiamo festeggiato il primo titolo regionale della nostra storia, nelle gare individuali ci siamo confermati al vertice con due dei nostri atleti di punta". Giuseppe Perruzza infatti a Gavorrano ha completato il suo personale 'triplete', aggiungendo il titolo di campione regionale Over 55 a quelli vinti nei mesi scorsi: Interregionale Over 55 e Nazionale Over 55. E Iacopo Chiavacci, dopo la vittoria dello scorso anno, a Gavorrano ha mantenuto il titolo di campione regionale 2022.

Proprio lui, assieme a Giuseppe Perruzza e Marco Moschini, nel 2023 voleranno negli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale. "Un'altra enorme soddisfazione per quello che a tutti gli effetti è un gruppo di amici, ancor prima che una squadra e una società - conclude il presidente Nepi - siamo diventati una grande famiglia. Il quartiere generale di San Miniato è sempre aperto: lì si respira l'aria conviviale che ha reso possibile la crescita solida e vincente di Footgolf Pisa. Ricordo che questo è uno sport per tutti, senza distinzione di età. Chiunque volesse avvicinarsi a questa disciplina, deve soltanto prenotare attraverso il sito. Tutte le informazioni sono sulla pagina web della società".