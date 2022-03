Si allarga la squadra del Pisa Beach Soccer: Massimo Vernace curerà il settore giovanile

Il Pisa Beach Soccer annuncia con entusiasmo l'ingresso di Massimo Vernace all'interno dello staff tecnico nerazzurro, in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile. Sviluppare il settore giovanile rimane, anche per la stagione 2022, uno degli obiettivi del Pisa Beach Soccer, complice anche i forti stimoli arrivati dal Dipartimento Lnd negli ultimi mesi. La società Campione d’Italia ha deciso quindi di affidarsi ad un amico, grande conoscitore del calcio giovanile, e di affidare a lui la direzione tecnica dell’attività sulla spiaggia. "Massimo Vernace è sicuramente uno dei personaggi più preparati del territorio, in materia di calcio giovanile. Ci aiuterà, grazie alle proprie conoscenze e competenze a costruire un vero e proprio settore giovanile. Già nella scorsa stagione ha collaborato con la nostra società per la costruzione della formazione Under 20" è il commento del presidente nerazzurro Alessandro Donati.

"Siamo molto entusiasti, e già dalla prossima settimana, insieme proprio a Massimo e allo staff tecnico della prima squadra e della formazione Under 20, organizzeremo degli stage dimostrativi gratuiti sulla spiaggia per cercare di coinvolgere tanti ragazzi e bambini che hanno voglia di avvicinarsi appunto alla disciplina del beach soccer. Iniziativa volta chiaramente anche alle ragazze e alle bambine che vorranno partecipare. Gli allenamenti sulla spiaggia sarà super visionati dal nostro direttore tecnico Matteo Marrucci, già allenatore e giocatore di beach soccer, un punto fermo della disciplina nazionale e internazionale".

"Il nostro obiettivo è quello di rendere il beach soccer un’attività sportiva collaterale e complementare a quella del calcio a 11 o del calcio a 5 - chiosa Alessandro Donati - non è assolutamente nostra intenzione interferire con le regolamentari stagioni invernali di calcio, anzi vorremmo collaborare con le società che fanno calcio sull’erba nei restanti mesi dell’anno creando così un rapporto di stima e sinergia che possa facilitare l’attività di tutti, dei ragazzi per primi".