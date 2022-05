Tower Festival: a giugno torna la due giorni di sport, musica e divertimento

Decine di tornei ed incontri sportivi, musica, street-food, campeggio e tanto divertimento. Dopo due anni di stop, causato dall'emergenza sanitaria e dalle restrizioni anti-Covid, torna il Tower Festival, il più grande evento sportivo della provincia di Pisa organizzato dal Centro universitario sportivo pisano (Cus Pisa). Per due giorni, il 18 e 19 giugno, decine di tornei sportivi animeranno da mattina al tramonto la cittadella sportiva di via Chiarugi. Al calar del sole, street-food, dj-set e vari artisti alimenteranno invece la voglia di divertimento e di spensieratezza delle centinaia di sportivi e non che annualmente partecipano all'evento. Giunto alla nona edizione, l'iniziativa promossa dal Cus Pisa è diventata un appuntamento fisso per gli amanti dello sport e della musica richiamando in città anche decine di società sportive provenienti da tutta la Toscana e non.

Ricchissimo il programma sportivo, con sette discipline diverse e decine di competizioni. La cittadella sportiva universitaria ospiterà tornei di green-volley, hockey, calcio a 5, tennis, beach- tennis, ultimate frisbee e street-basket. Di sera lo sport farà spazio alla musica con numerosi dj e artisti che si alterneranno sul palco per intrattenere i partecipanti fino a notte. Durante il Tower Festival sarà inoltre possibile campeggiare grazie ad un’area camping che sarà attrezzata negli ampi spazi all'aperto degli impianti sportivi di via Chiarugi. Una due giorni aperta a tutti gli sportivi, a chi vuole conoscere o avvicinarsi ad uno sport, agli appassionati di musica e a chi vuole vivere un weekend di svago, partecipando o assistendo ad una delle tante attività previste.

"Dopo due anni di stop, il Tower Festival tornerà ad impreziosire la stagione sportiva del Cus Pisa: un anno che ha portato a riscoprire e ad alimentare il desiderio di sport e di aggregazione di centinaia e centinaia di ragazzi, per troppo tempo frenato dall'emergenza sanitaria - commenta il presidente del Cus Pisa Stefano Pagliara - quella del prossimo Tower Festival sarà l'edizione della rinascita, quella che segnerà il pieno ritorno alla normalità che vedrà ancora una volta il Cus Pisa impegnato nella promozione dello sport, dell'attività motoria e delle pratiche di socializzazione". Per partecipare ai tornei, dal prossimo 23 maggio sarà possibile iscriversi ad una o a più competizioni compilando e consegnando l’apposito modulo di iscrizione che sarà disponibile sul sito web del Cus Pisa o presso la segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5.