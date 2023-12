Campionato italiano a squadre: la Nuoto Uisp 2003 conquista la 'Serie A' toscana

Nel fine settimana del 23 e 24 dicembre si è svolta nella piscina Rosi la Bastia di Livorno la fase regionale della Coppa Brema, il Campionato Italiano a squadre. Si sono iscritte 18 formazioni toscane divise in tre serie in base ai risultati dello scorso anno: la compagine della Nuoto Uisp 2003 era nella serie A con il settore femminile e nella serie B con il settore maschile.

La formula prevede di schierare un atleta in ogni gara del programma comprese le staffette ed ad ogni riscontro cronometrico corrisponde un punteggio tabellare, al termine della giornata di gare viene stilata la classifica per il settore femminile e maschile. Grazie alle ottime prestazioni degli atleti la Nuoto Uisp 2003 si è piazzata al 6° posto con il settore maschile ed all'8° posto nel settore femminile conquistando quindi la serie A toscana per la prossima stagione in entrambi i settori.

Questa grande prestazione assume ancora più valore se si considera che le squadre schierano atleti assoluti senza tenere conto dell’età e la squadra arancione è formata da atleti molto giovani i più nati tra il 2008 ed il 2006. Inoltre con 10159 punti i maschi si piazzano al 53° posto nella classifica Italiana generale e le femmine con 9700 punti all’83° posto su un totale di oltre 500 società agonistiche in Italia.

Nel dettaglio grandi prestazioni dei veterani Fabio Moni e Paola Gamba nelle gare veloci a stile e nelle staffette, Matilde Bertolone e Mattia Brambillasca nelle gare a dorso, Andrea Guidotti e Martina Rossi nelle gare a rana, Lorenzo Guidotti e Giulia Meucci nei misti e staffette, Giulia Gianfaldoni e Lorenzo Rizzolo nelle gare del mezzofondo a stile, Asia Rossi ed Alessandro Sonetti nelle gare a farfalla, inoltre gli staffettisti Emma Mazzoni e Diego Salvini.

La dirigenza coglie l’occasione per augurare buone feste ad atleti e genitori che supportano i ragazzi in tutto ed esprime grande soddisfazione e si complimenta con i ragazzi e lo staff tecnico della Nuoto Uisp 2003 composto dagli allenatori Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci. Un plauso anche alle società Gesport di Cascina ed ABC Sport di Pisa, gestori delle piscine che mettono a disposizione gli spazi per la preparazione di tutti i ragazzi, la palestra Be Active di Fornacette con i tecnici Marta Malorgio e Matteo Benedetti che curano gli atleti per la parte a secco.