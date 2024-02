L'Ippodromo di San Rossore verso la 'sua primavera': il 7 aprile si correrà per il Premio Pisa

Nella parte autunnale della stagione l’Ippodromo di San Rossore ha riscosso successo quanto a belle corse, spettacoli, presenze di pubblico, attività dei servizi e della ristorazione, eventi collaterali. I numeri del 2023, dopo il ritorno alla normalità dell’anno precedente, mostrano una ottima tendenza al consolidamento, con oltre 2.164 cavalli e circa 40mila spettatori che hanno affollato la struttura nelle 38 giornate di corse. Anche il movimento sul campo (+3,4%) e il gioco da agenzia (+6,8%) hanno fatto registrare dati positivi, in netta controtendenza rispetto al trend nazionale.

Oggi l’ippodromo entra nel vivo della stagione con il programma delle corse più importanti che condurranno direttamente al 134° Premio Pisa del 7 aprile, anzi in realtà lo ha già fatto con il Premio Barbaricina di domenica 18 febbraio: quello che negli anni è stata definita la 'Primavera dell’ippica pisana'.

In questo periodo si rafforza il legame con il territorio attraverso iniziative e presenze tra cui, per l’ottavo anno, 'L’ippodromo in città': ben 30 tra i principali negozi ed esercizi commerciali cittadini si 'vestiranno d’ippica' ospitando cimeli, giubbe, selle, finimenti, foto e quadri che raccontino alla città l’imminente Premio Pisa. Le foto delle vetrine allestite saranno pubblicate sulle pagine social dell'Ippodromo e sottoposte al gradimento del pubblico online, decretando così la vetrina più bella. L’ippica sarà presente anche in Borgo e Corso Italia dove è prevista anche un’animazione con hostess che distribuiranno materiale informativo e promozionale sulle iniziative del mese e sul 134° Premio Pisa.

Il programma completo

25 FEBBRAIO. 16° Ribot Cup, il torneo internazionale per giovani fantini vede quest’anno tre portacolori italiani, Davide Cirocca, Giole Gungui e Valerio D’Amico, che dovranno difendersi da un’agguerrita pattuglia di 5 fantini europei: Wayne Hasset e Hugh Horgan (IRE), Malone Favriaux e Giovanni Sias (FR), Connor Planas (UK).

3 MARZO. 31° Premio 'Federico Regoli', Handicap Principale C sulla distanza dei 1600 metri, celebra uno dei più famosi fantini e trainer della storia del turf italiano, un grande personaggio nato a Barbaricina.

- 25° Premio 'Galileo Galilei', Handicap principale C sulla distanza dei 2200 metri. La corsa è un valido banco di prova in vista del premio Regione Toscana del 7 aprile. Corse amatoriali per cani: tornano le giocose gare per i vostri amici pelosi.

Sarà presente l’AVIS Pisa con uno stand per promuovere l’importanza delle donazioni di sangue.

10 MARZO. 57° edizione dei Premi Thomas Rook e Andreina, le tradizionali poules sono prove riservate ai puledri dei due sessi, sulla stessa distanza dei 1600 metri, in preparazione al Premio Pisa. Le due corse sono dedicate al fantino (e in seguito allenatore) inglese che fu tra i pionieri di Barbaricina e alla prima vincitrice del Derby del galoppo nel 1884, allevata dallo stesso Rook nel 'Paese dei cavalli'.

La falconeria all’ippodromo: esibizioni di falconeria e bird control con 15 splendidi rapaci notturni e diurni. Per il pubblico sarà possibile godere un’esperienza unica di contatto diretto. Mostra pittorica 'Cavalli d’autore' a cura di ARTinGENIO Museum, esposizione di opere di 5 artisti.

17 MARZO. 33° Premio Enrico Camici, altro Handicap Principale dedicato al mitico fantino pisano che fu l’interprete di Ribot e che vinse oltre 4mila corse.

Esibizione di ginnastica artistica della ASD Pisanova con i giovanissimi atleti e atlete pisani impegnati nel parterre dell’ippodromo. Mostra pittorica 'Cavalli d’autore' a cura di ARTinGENIO Museum, esposizione di opere di 5 artisti.

24 MARZO. 10° Palio dei Comuni della provincia di Pisa, è un evento sportivo entrato ormai nella tradizione dell’ippodromo di San Rossore. Il Palio vede coinvolti quest’anno 18 campanili, con il loro seguito di sostenitori, che si daranno battaglia per vincere e portare il drappo nel proprio comune. Le precedenti edizioni sono state vinte da San Giuliano Terme, Lajatico (2), Bientina, Montopoli (2), Vicopisano, Vecchiano (2).

Live street art: un giovane artista effettuerà una performance dal vivo realizzando un grande pannello all’ingresso principale durante il pomeriggio di corse. Mostra pittorica 'Cavalli d’autore' a cura di ARTinGENIO Museum, esposizione di opere di 5 artisti.

7 APRILE, PREMIO PISA DAY. 134° Premio PISA - Trofeo GOFFS, è un evento sportivo storicamente inserito nelle tradizioni della città che in questa occasione si riversa in massa all’ippodromo. Dal punto di vista ippico, il Premio Pisa non è soltanto la tradizionale prova del calendario pisano ma la corsa che apre di fatto la stagione classica del galoppo italiano. E’ una delle corse più antiche d’Italia, con un Albo d’oro di assoluto prestigio nel quale figura, fra gli altri, anche Ribot. La corsa sarà per il secondo anno sponsorizzata da GOFFS UK, la casa d’aste di cavalli che ha sede a Doncaster.

- 25° Premio Regione Toscana, è una delle corse più importanti che si disputano a San Rossore, non di rado vi hanno

partecipato cavalli provenienti dall’estero.

- 66° Premio San Rossore, è l’Handicap Principale forse più ambito dell’anno, anche perché il Capo dello Stato mette in

palio un trofeo di rappresentanza onorando una consuetudine che, inaugurata dal presidente Giovanni Gronchi, dura ormai dalla sua fondazione.

- Fegentri World Championship Gentlemen Rider, un’ulteriore nota di internazionalità viene data a questa giornata da una delle tappe del Campionato del Mondo per i Gentleman Rider.

Spettacolo a cura della 'Scuola di teatro equestre Rudj Bellini': 18 cavalli e altrettanti cavalieri e amazzoni si esibiranno in 3 diversi numeri di grande impatto scenografico. Sottofondo musicale con il Trio Cantagallo. Animazione nel parterre proposta da Chez Nous Le Cirque, con spettacoli di clowneria, giocoleria ed acrobatica aerea, presenza di trampolieri, tanti palloncini e bolle di sapone.

La sfilata del Premio Pisa sarà aperta da un cavaliere e un amazzone in sella a due cavalli Maremmani: Chiara Bini, campionessa italiana di Country Derby 2023 e Gianluca Gabbriellini in rappresentanza del Consorzio del Cavallo Maremmano e referente della FITETREC Toscana per la monta maremmana. Presentazione dell’Equiraduno del Giubileo organizzato da Horse Green Experience: un gruppo di amazzoni e cavalieri arriveranno all’ippodromo per testare il percorso e partecipare al tradizionale bicchiere della staffa.

Torna infine l’iniziativa del 'San Rossore hats day - Tanto di Cappello', lanciato per la prima volta nel 2016 e che ha avuto grande successo. Partner storico Rinaldelli Modisteria di Livorno che allestirà con i propri cappelli il gazebo all’ingresso principale animando il pomeriggio. L’invito è quello di venire alle corse con un copricapo elegante o simpatico, tutte le signore e signorine con cappello potranno entrare gratuitamente: il più elegante o più estroso dei cappelli riceverà un buono acquisto dagli sponsor.