La Nuoto Uisp 2003 protagonista ai meeting di Genova e Livorno

Si è svolto nel weekend il 47° trofeo Internazionale Nico Sapio nella splendida piscina della Sciorba a Genova, trofeo ormai inserito da anni nel cartellone delle gare più importanti dalla Federazione infatti anche in questa edizione era presente una rappresentativa della Nazionale con diretta su raisport. In questo contesto come avviene ormai da molti anni anche la Nuoto Uisp 2003 partecipa con una rappresentativa di suoi atleti appartenenti alle categorie junior ed assoluti formata da 14 atleti.

Nonostante fosse la prima gara della stagione sono state molto incoraggianti le prestazioni dei ragazzi, in evidenza il capitano Fabio Moni classe '97 che si piazza al 3* posto della serie 2 nei 100 sl con l’ottimo crono di 49''82 , Alessandro Sonetti classe 2004 che in tutte e tre le gare stabilisce i personali a pochi centesimi dal limite per gli Italiani, Lorenzo Rizzolo del 2005 splendido nei 200 sl e farfalla, Matteo Lenzi nei 100 farfalla e stile , Mirko Simoncini nelle gare a rana, Luca Contini e Francesco Malloggi nelle gare veloci a stile, tra le ragazze ottimo debutto della veterana Paola Gamba in evidenza a stile ,cosi come Giulia Meucci col personale nello stile a pochi decimi dal tempo per i Criteria, anche Emma Mazzoni buone sensazioni nelle gare veloci a stile, Matilde Corucci nelle sue gare di farfalla e dorso, ottime le prove delle dorsiste Veronica Pellegrini, Matilde Bertolone e Lo Iacono Alice.

In contemporanea nella piscina Bastia Rosi di Livorno si svolgeva il Meeting Halloween Cup dove il resto della squadra, compresi gli esordienti, si portava a casa ben 14 ori,10 argento e 14 bronzo. Sono saliti sul gradino più alto del podio Matilde Bevilacqua classe 2010 che alla sua prima gara nei categoria stacca nei 100 farfalla il tempo limite per i criteria di Riccione, Mattia Brambillasca per ben 2 volte nei 100 stile e dorso,Teo Faugno e Giacomo Facca; tra gli esordienti Elisa Ferroni per ben 2 volte, Brando Lascialfari,Elena Lagaxo, Alessandro Bregni, Greta Petroni, Matteo Bianucci per due volte, Diego Del Torto. Si sono aggiudicati l’argento Giulio Massei,Giorgia Manzo, Mathieu Camiciotti, Matilde Bevilacqua per due volte, Giulia Gianfaldoni; tra gli esordienti Adele Capiluppi, Alessandro Cini,Lucrezia Favaro e Greta Petroni.

Infine hanno vinto il bronzo Letizia Sbrana, Giacomo Facca,Giulia Gianfaldoni per ben due volte, Andrea Magagnini, Lara Coppoli, Ludovica De Masi, Diego Salvini; tra gli esordienti Bianca Funel, Francesco Benedetti, Jacopo Cappelletto, Gregorio Frediani, Alessio Garbini e Lorenzo Vigilante. I dirigenti della Nuoto Uisp 2003 di Cascina che dall’anno scorso beneficia del connubio con l’ABC Nuoto di Pisa si complimentano per l'ottimo inizio stagionale con gli atleti ed i tecnici Alessio Coppola, Alessio Rossi, Andrea Meucci, Riccardo Busoni, Giorgio Abis, Federica Della Tommasa, Leonardo Montinaro, Marco Rosellini, Stefano Machia e Kinzica Consani che hanno accompagnato i ragazzi nelle gare di Livorno e di Genova, ringraziano le società Gesport srl ed ABC Pisa che gestiscono le piscina di Cascina e Pisa mettendo a disposizione dei ragazzi gli spazi acqua necessari nonostante le difficoltà del periodo per gli impianti sportivi e tutto lo staff della palestra BeActive di Cascina che segue la preparazione atletica della squadra agonistica.