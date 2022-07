La terza prova del Campionato L.N.I. Pisa 2022 va in archivio con un grande successo di partecipazione

Domenica 17 luglio si è svolta la 3° prova del Campionato L.N.I. Pisa 2022: il Trofeo Cavalieri di S. Stefano/Memorial 'Giulio Poli' che ha visto la partecipazione di 17 imbarcazioni dai 7 ai 14 m. La veleggiata competitiva si è svolta nello specchio d’acqua davanti a Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone lungo un percorso a triangolo di circa 11,6 miglia nautiche. Dopo la partenza davanti a Marina di Pisa, le imbarcazioni si sono dirette verso la Luminella per poi risalire verso l’arrivo, posto sempre davanti a Marina di Pisa, lasciando a destra la meda del gasdotto. A dispetto delle previsioni meteo, una bella brezza da nord-ovest ha consentito di dare la partenza, allietata dalla presenza di numerosi delfini, alle ore 11 come previsto e dopo poco più di 2 ore i primi hanno concluso la veleggiata e gli ultimi dopo 3 ore circa.

Il primo a tagliare la linea di arrivo è stata 'Ricomincio da tre' di Bagnoli (LNI Livorno), seguito da 'Nessuno' di Pacinotti (YCRMP) e da 'Quatre+2' di Betti (YCPDP). Nella classifica overall in tempo compensato ha prevalso 'Tinna' di Leoni (LNI Pisa) seguito da 'Maranà' di Calabrò (YCPDP). La classifica per classi, sempre in tempo compensato, ha visto prevalere nella Classe A (fino a 9,50 m) 'Tinna' di Leoni (LNI Pisa), nella Classe B (da 9,51 a 10,50 m) 'Maranà' di Calabrò (YCPDP) e nella Classe C (oltre 10,51 m) 'Mizar' di Di Paco (YCRMP). Dopo la 3° prova, la classifica provvisoria del Campionato L.N.I. Pisa 2022, classifica per classi stilata sulla base dei tempi reali, vede al momento prevalere nella Classe A 'Tinna' di Leoni (LNI Pisa), nella Classe B 'Ricomincio da tre' di Bagnoli (LNI Livorno), nella Classe C 'Nessuno' di Pacinotti (YCRMP) a pari merito con 'Quatre+2' di Betti (YCPDP).

La classifica, sempre provvisoria, del Trofeo Challenge 'Porto di Pisa', che premia i circoli di appartenenza delle varie imbarcazioni, vede al momento prevalere la L.N.I. di Pisa davanti allo YCPDP. Al di là dei risultati, anche in questa come nelle precedenti due, si è manifestato il piacere di tutti i partecipanti a veleggiare con un sano spirito competitivo sia da parte di chi è abituato sia da parte di chi non lo è alle competizioni veliche. L’appuntamento per l’ultima prova del Campionato L.N.I. Pisa 2022 è agli inizi di settembre.