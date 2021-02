Canottaggio: gli atleti della Billi Masi alla D’Inverno sul Po

Appuntamento d'eccezione per i canottieri pisani della Billi Masi. La società sportiva dei Vigili del fuoco parteciperà infatti con i suoi atleti, accompagnati da Alessandro Simoncini, a uno degli appuntamenti più importanti del canottaggio invernale: dal 1983 la Società Canottieri Esperia di Torino organizza nel mese di febbraio la regata internazionale di fondo D'inverno sul Po. La regata, a cronometro con partenze individuali, si svolge nella suggestiva cornice dei parchi di Torino, tra la collina e il centro storico su un percorso di 5.000 metri.



I ragazzi della Billi Masi, nel rispetto delle norme anti Covid, hanno continuato ad allenarsi per poter partecipare alle gare. Sabato 13 gareggeranno quattro equipaggi: tre doppi categoria ragazzi con Nicola Pratelli, Simone Miccoli, Leonardo Pioli, Gabriele Papini, Mattia De Pasquale e Samuel Fedeli; Carlotta Niola gareggerà nel singolo. Domenica 14 sarà la volta di nuovo di Carlotta in un otto misto e due quattro di coppia ragazzi. Gli equipaggi dei quattro di coppia sono Pioli Pratelli Miccoli Papini e l’altro Fedeli, De Pasquale, Costa e Marrocchelli.Alla scorsa edizione hanno partecipato più di 3000 atleti (più di 1000 equipaggi), appartenenti a 140 società di cui 32 straniere; quest’anno la gara sarà in misura ridotta ma Pisa ci sarà.