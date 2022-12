Serie B: San Miniato ospita i blacks Faenza per tornare a vincere

Invertire il trend negativo, tornare alla vittoria. Questo l'imperativo in casa La Patrie San Miniato che, domenica alle 18.00, affrontano i Blacks Faenza nell'incontro valido per la decima giornata di campinato.

Sei sconfitte consecutive però sono difficili da digerire e coach Alessio Marchini dovrà unire ancora di più i suoi ragazzi per tirarli fuori da un momento estremamente delicato. Purtroppo per i toscani però, l'ostacolo Faenza non è dei più semplici.

La squadra di coach Garelli è prima in classifica con 8 vittorie in 9 gare disputate. I Blacks possono contare su un roster costruito con l'ambizione di salire di categoria e fino a questo momento le aspettative sono state confermate.

Ostacolo duro dunque per San Miniato che dovrà ricorrere a tutte le energie disponibili per tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi.

Appuntamento domenica 4 dicembre, palla a due alle 18.00.