Arena Garibaldi, il presidente Corrado apre all'acquisto: "Soluzione utile per battere la burocrazia"

Dall'Arena Garibaldi al Pisa Training Centre, tenendo al centro dei pensieri e dei progetti il consolidamento della società ai massimi livelli del calcio italiano. Giuseppe Corrado ha illustrato le ambizioni del Pisa Sporting Club nel corso della trasmissione 'Il Neroazzurro', andata in onda martedì 9 gennaio su 50 Canale: "Siamo una realtà che ormai è saldamente radicata in Serie B. Siamo protagonisti in questa categoria da cinque anni e l'obiettivo è quello di proseguire nel percorso di crescita, per arrivare a quel campionato che tutti sogniamo e che la città merita". Un cammino condiviso totalmente con il patron Alexander Knaster: "Ci confrontiamo settimanalmente. E' molto coinvolto e attento a ogni aspetto".

Per rendere concreta la suggestione della Serie A la strada deve passare inevitabilmente, parola del presidente nerazzurro, da due tappe intermedie: "La realizzazione del centro sportivo e la ristrutturazione dell'Arena Garibaldi. Il primo passo deve essere la struttura per la prima squadra e l'intero settore giovanile: una volta portato a compimento questo progetto, Pisa e il Pisa potranno essere attrattivi anche per calciatori internazionali di livello medio-alto. Lo stadio invece può passare da una via intermedia che è quella dell'alienazione da parte del Comune".

Giuseppe Corrado quindi ha spalancato la porta alla proposta gettata sul tavolo delle concertazioni qualche settimana fa da Palazzo Gambacorti. "E' indubbio che la possibilità di acquistare il bene dal Comune ci interessa - ha ammesso Corrado - è una via percorsa già da altre società italiane e potrebbe consentirci di abbattere sensibilmente i tempi burocratici legati al futuro progetto di restyling. E' ovvio che su un bene privato molti passaggi vengano bypassati".

Un esempio di come l'Arena potrebbe andare incontro a un primo lotto di lavori è quello della realizzazione di una curva provvisoria dove ospitare il tifo più caldo. "Un settore di questo tipo può essere realizzato in un mese - ha spiegato il presidente del Pisa - questo consentirebbe, contemporaneamente, di avviare i lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del nuovo impianto. Ma sono tutti programmi da studiare dopo l'eventuale compravendita dello stadio".

Prima di questo capitolo, però, c'è da chiudere la questione della sicurezza dell'impianto, esplosa come una bomba in occasione della chiusura temporanea della gradinata a causa di inflitrazioni d'acqua: "La società ha preso in affitto una struttura considerata a norma. Poi, dopo i controlli avvenuti a stagione in corso, ci siamo ritrovati con gravi problemi che hanno provocato la perdita di spettatori e, di conseguenza, incassi. Un grave danno per il club che, fortunatamente, il Comune ha provveduto a risolvere. Nei prossimi mesi dovremmo tornare alla capienza stimata a inizio stagione".

E ancora: "Se in un futuro prossimo l'amministrazione, assieme alle autorità competenti, dovessero individuare la strada per un parziale ampliamento della capienza, saremo ben felici di collaborare alla realizzazione di tutti gli step necessari per arrivare a questo traguardo. Ospitare qualche migliaio di tifosi nerazzurri in più è un bene per tutti".

Centrale resta in ogni caso il centro sportivo a Gagno: "Siamo contenti di aver completato quasi completamente l'iter burocratico. Adesso gli occhi sono puntati sull'assegnazione dei lavori: il cronoprogramma prevede di giungere a questo passaggio tra aprile e giugno prossimi. Se dovessimo incontrare qualche intoppo o ritardo, non andremo comunque oltre l'estate: quindi entro settembre l'appalto sarà affidato e potranno partire i lavori, portando così il progetto alla fase operativa".