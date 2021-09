Coppa Italia Serie C, Pontedera femminile sconfitto con l'onore delle armi. Granatine ko 3-1 contro l'Arezzo

Il Pontedera non riesce a rifarsi della sconfitta subìta all'esordio contro la Lucchese e perde 3-1 contro l'Arezzo, al termine di una partita comunque giocata con coraggio e determinazione dalle ragazze di Ulivieri.

Il primo tempo racconta di una partita abbastanza vivace, con occasioni da una parte e dall'altra. L'Arezzo tiene il pallino del gioco e si rende pericoloso in varie occasioni, ma il Pontedera non è da meno sfruttando in particolar modo le ripartenze. In pieno recupero (47') le amaranto passano in vantaggio: cross dalla destra di Tuteri e gol di Ceccarelli. Da segnalare nel corso della prima frazione di gioco l'ingresso in campo nelle fila del Pontedera della debuttante Ceccardi, al posto dell'infortunata Gavagni.

Ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio dell'Arezzo, ancora a firma Ceccarelli, stavolta brava a scattare sul filo del fuorigioco servita da Verdi per poi battere Bulleri con un tiro rasoterra. Il Pontedera non demorde e accorcia immediatamente le distanze al 54' con Iannella, che trasforma un calcio di rigore fischiato per fallo di Ferretti su Giusti. Sulle ali dell'entusiasmo le ospiti sfiorano il pari con la scatenata Iannella, che disegna un bellissimo tiro a giro sul secondo palo, ma la palla termina fuori di un soffio.

Nel finale il 3-1 dell'Arezzo che chiude i conti con Razzolini, la quale si procura e trasforma il secondo calcio di rigore di giornata concesso da Batini di Foligno.

Il tabellino della gara

ACF Arezzo - Città di Pontedera 3-1

ACF Arezzo: Valgimigli; Tuteri, Pasquali, Ferretti, Costantino; Paganini, Vicchiarello, Verdi (Lorieri), Ceccarelli; Razzolini, Gnisci (Gargan). A disp: Aliquò, Bove, Orlandi, Carrozzo, Sabia, Zelli, Fratini, Gargan, Lorieri. All: Emiliano Testini.

Pontedera: Bulleri, Rizzato, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Catastini, Maffei, Pantani, Aug, Gavagni (Ceccardi-Lanzotti). A disp.: Mbaye, Bensi. All.: Renzo Ulivieri.

Arbitro: Batini di Foligno, coad. da Tilli di Prato e Salama di Firenze.

Reti: 47′, 51′ Ceccarelli (A), 54′ Iannella rig. (P), 85′ Razzolini rig. (A)