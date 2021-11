Promozione, Atletico Etruria show al "Lami": 5-2 al Sant'Andrea e quarto posto in classifica

Un Atletico Etruria tirato a lucido batte 5-2 il Sant'Andrea al "Lami" di Collesalvetti e vola al quarto posto in classifica, scavalcando proprio la formazione grossetana. La gara si mette subito bene per gli uomini di Traversa, che dopo 8' passano in vantaggio con un gran sinistro sul secondo palo di Nobile che non lascia scampo a Cogno. L'Atletico Etruria continua a spingere e sfiora il raddoppio con Malloggi e Barnini, poi, sul finire del primo tempo, si attestano i primi squilli per il Sant'Andrea di Prati e Brasini.

Nel secondo tempo una partita già vivace diventa scoppiettante. Al 49' i padroni di casa raddoppiano con Sireno, che insacca all'angolino direttamente da calcio di punizione. Passano appena 5' e il Sant'Andrea accorcia le distanze con Caminero al termine di un contropiede. Ancora pochi minuti ed ecco il 3-1: la firma è del nuovo acquisto Barnini. Sulle ali dell'entusiasmo l'Atletico Etruria allunga addirittura sul 4-1 al 69' con Romeo. A questo punto il Sant'Andrea ha un moto d'orgoglio e al 75' segna il 4-2 con Coli, bravo ad approfittare di un errore difensivo dei locali. Le squadre rifiatano, poi nel finale arriva il gol del definitivo 5-2, realizzato nel recupero da Coluccia, il quale trasforma un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Scatta la festa per l'Atletico Etruria.

Atletico Etruria - S. Andrea, il tabellino della partita

Atletico Etruria - S. Andrea 5-2

ATL. ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi (89' Menichetti), Sireno, Bozzi, Kande, Malloggi (57' Orfei), Lorenzi, Barnini (63' Filippelli), Romeo (86' Anichini), Cavallini (68' Coluccia). A disp.: Liuzzo, Macchi, Sant. All.: Traversa.

S. ANDREA: Cogno, Pizzuto, Demasi (30’ st Angeli), Biagiotti, Consonni, Grotti, Prati (82' Camerlengo), Tamalio (70' Chiodo), Coli, Caminero, Brasini (50' Lelli). A disp.: Temperani, De Michele, Filippi. All.: Cinelli.

ARBITRO: Giovannini di Prato.

RETI: 8’ Cavallini (AE), 49' Sireno (AE), 54' Caminero (SA), 62' Barnini (AE), 69' Romeo (AE), 75' Coli (SA), 91' rig. Coluccia (AE)