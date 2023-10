Verso Spezia-Pisa: in vendita i biglietti, ma soltanto per i possessori della Tessera del tifoso

Sarà un derby privo del calore più appassionato dei sostenitori nerazzurri. Domenica 8 ottobre, in occasione della nona giornata di campionato, lo Sporting Club farà visita allo Spezia sul terreno neutro di Cesena. Al Manuzzi però potranno recarsi soltanto i tifosi pisani in possessori della Tessera del tifoso: così è stato deciso dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, in relazione alla forte rivalità tra le opposte curve.

La sfida prenderà il via alle 16.15 e nel settore ospiti dello stadio romagnolo potranno prendere posto esclusivamente i supporters nerazzurri residenti in Provincia di Pisa e, come detto, titolari della tessera di fidelizzazione sottoscritta con il club di via Battisti. Alla luce di questa decisione delle autorità si prevede che il drappello di tifosi che raggiungerà Cesena non supererà le 300 unità. I biglietti sono già in vendita su tutto il circuito Ticketone: la prevendita terminerà alle ore 19 di sabato 7 ottobre.

Per l'attesa sfida contro gli aquilotti il Pisa non potrà contare su Tommaso Barbieri, appiedato per un turno dopo il rosso rimediato contro il Cosenza. Fuori causa anche i lungo degenti Gliozzi, D'Alessandro e Matteo Tramoni; tutto il resto del gruppo è invece a disposizione di Alberto Aquilani.