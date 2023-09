Nessuna rete, ma finalmente tante ottime indicazioni a tutti i livelli. Dalla tenuta fisica alla qualità del palleggio, passando per la personalità mostrata. Il Pisa archivia il terzo risultato utile consecutivo conquistando un punto di grande sostanza su un terreno complicato come quello della Reggiana. Lo Sporting Club chiude così il doppio impegno in Emilia Romagna con la porta imbattuta e la sensazione che la strada imboccata sia quella giusta.

Tantissima pressione e grande intensità nella manovra: il primo tempo del Pisa è un mix di questi due fattori, che gli consentono di tenere molto lontana la Reggiana dalla propria porta. I padroni di casa si presentano al tiro soltanto una volta con Gondo, servito in verticale da Antiste all'interno dell'area di rigore. Sul destro del centravanti granata è bravo Nicolas e respingere con i pugni. Poi di fatto si vede soltanto il Pisa, che risponde immediatamente con Piccinini con un'azione speculare: Bardi ci mette le mani e allontana. Dopo la mezz'ora Moreo salta più in alto di tutti per intercettare la punizione calciata da Barberis, ma il colpo di testa è sporcato da un avversario. Prima dell'intervallo la seconda occasione pulita: altra palla recuperata sulla trequarti, con Piccinini che verticalizza per Arena. Un passo dentro l'area e rasoterra sul primo palo: ancora Bardi protagonista che respinge col piede.

La pressione alta del Pisa funziona ancora meglio in avvio di ripresa, quando Arena e Veloso vanno molto vicini alla marcatura. L'attaccante impegna Bardi in un miracolo prodigioso: il suo mancino arcuato andrebbe a spegnersi all'incrocio dei pali, ma il portiere granata con la mano di richiamo spedisce la traiettoria sulla traversa. Pochi minuti dopo tocca a Veloso calciare dal limite: rasoterra potente che termina di mezzo metro largo. La Reggiana è tutta in un cross scodellato da Pajac che trova la smanacciata di Nicolas al centro dell'area. Nel rimpallo che si genera Piccinini tocca la sfera con petto e spalla: Santoro, dopo aver rivisto l'azione al Var, cancella il penalty inizialmente assegnato ai granata.

La partita

Nerazzurri a caccia del secondo successo in trasferta consecutivo, sulle ali della vittoria strappata in casa della Feralpisalò nel fine settimana appena trascorso. Nel turno infrasettimanale proposto dalla Serie B gli uomini di Alberto Aquilani al Mapei Stadium, contro la Reggiana, sono scortati dalla passione di 1100 sostenitori. Aquilani propone una formazione del tutto insolita, dove si vede per la prima volta in mezzo al campo Barberis accanto a Marin; rilancio anche per Jureskin, posizionato in una posizione ibrida tra il cursore mancino e il trequartista esterno.

Le prime fasi del match sono di puro studio, con le due formazioni che ci mettono tantissima intensità e mettono in mostra le proprie peculiarità: fitte trame palla a terra, pressione costante in tutte le zolle del campo e dinamismo su tutto il rettangolo verde. Il primo squillo viene suonato da Gondo al 16' su imbeccata in verticale di Antiste. Il centravanti granata si gira in un fazzoletto all'interno dell'area di rigore e col destro chiama alla risposta con i pugni Nicolas. I nerazzurri non restano a guardare e al 20' rispondono con Piccinini. Il pressing di Barbieri su Pieragnolo è efficace e recupera il pallone sulla trequarti offensiva. Il terzino alza lo sguardo e vede il rimorchio di Piccinini: rasoterra di prima intenzione, Bardi respinge a mani aperte.

Dopo queste fiammate la partita torna nei binari dell'equilibrio e della grande pressione nella porzione centrale del campo. Ci riprova il Pisa intorno al 39' su calcio piazzato. Barberis pesca il taglio sul secondo palo di Moreo: il centravanti al momento dell'incornata è contrastato da Pieragnolo e non angola, tutto facile per Bardi. Il portiere di casa invece si supera al 43' quando Arena viene lanciato da Piccinini in campo aperto. L'attaccante ha la palla sul destro e va col rasoterra sul primo palo: Bardi risponde col piede, sulla ribattuta irrompe Piccinini che però spara altissimo col mancino.

Arena riprende da dove aveva lasciato. I nerazzurri riconquistano l'ennesimo pallone nei primi metri del fronte offensivo e il numero 28, dal limite dell'area, lascia partire un mancino a giro sul quale Bardi sfodera un miracolo prodigioso: la sua deviazione manda la palla a schiantarsi sulla traversa. I nerazzurri sono messi meglio in campo e al 52' si presentano ancora al tiro. Altro pallone recuperato, stavolta tocca a Veloso calciare dal limite: il rasoterra finisce a mezzo metro dal palo. I padroni di casa si rivedono nella metà campo offensiva soltanto al 73', quando Pajac scodella a centro area: Nicolas smanaccia di pugno, Portanova e Piccinini vanno sul pallone vagante e il pallone carambola tra il petto e la spalla del nerazzurro. Santoro dapprima indica il dischetto, poi dopo un consulto col Var cancella la decisione.

Nei minuti finali i nerazzurri non si abbassano e insistono nella ricerca della vittoria. Le energie però scarseggiano e anche i nuovi entrati Tourè, Vignato, Mlakar e Veloso faticano a riportare in alto il ritmo della manovra. Comunque il Pisa rimane padrone del campo e del pallino del gioco, con la Reggiana impegnata maggiormente a evitare guai.

Il tabellino

Reggiana-Pisa 0-0

Reggiana (4-3-1-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo (60' Pajac); Portanova, Kabashi, Bianco; Crnigoj (67' Nardi); Antiste (60' Girma), Gondo (60' Pettinari). All. Nesta

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin (46' Veloso), Barberis; Arena (76' Mlakar), Piccinini (76' Tourè), Jureskin (76' Vignato); Moreo. All. Aquilani

Reti:

Ammoniti: Marin (P), Pieragnolo (R), Bianco (R), Jureskin (P), Kabashi R), Crnigoj (R), Moreo (P), Tourè (P)

Note: arbitro Alberto Santoro; angoli 3-2 (2-2); recupero 1' e 6'