Coppa Italia Eccellenza, il San Miniato Basso cade in casa 1-0 contro il Castelfiorentino

Una settimana dopo il 2-2 di Castelfiorentino, San Miniato Basso e Castelfiorentino tornano ad affrontarsi per decretare la squadra che approderà al secondo turno di Coppa Italia Promozione. Al "Pagni" va in scena una partita equilibrata, nella quale gli ospiti hanno il merito di aver capitalizzato quanto creato, a differenza dei giallorossi di casa.

Nella prima parte di gara meglio il Castelfiorentino, che al 24' si procura un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di mano di Cela: dal dischetto va Sarti, ma Battini respinge il tiro con una grande parata. La partita procede a sprazzi. Il San Miniato Basso si fa vedere prima con un paio di iniziative Mancini, poi nel finale del primo tempo con Khtella, ben pescato da Petri su punizione, ma Lupi è bravissimo a respingere in angolo a tu per tu con l'attaccante locale.

Dalla parte opposta, in seguito ad una palla fermo, nasce un batti e ribatti in area che risolve Bruzzone insaccando nella porta di Battini per l'1-0 del Castelfiorentino. Sarà il gol decisivo, poiché nel secondo tempo il gioco ristagna principalmente a centrocampo senza occasioni interessanti, se non una grossa palla gol a 2' dal termine sfruttata malamente da Kthella. Castelfiorentino al secondo turno.

San Miniato Basso-Castelfiorentino, il tabellino della gara

San Miniato Basso - Castelfiorentino 0-1

S.MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Arapi, Cela, Di Benedetto, Tremolanti, Mancini, Borgioli, Kthella. A disp.: Giannangeli, Castellacci, Tescione, Romeo, Nolè, Santagata, Gargini, Ciravegna, Chiaramonti. All.: Collacchioni.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Campatelli, Duranti, Marinari, Vallesi, Trapassi, Sarti, Bartolozzi, Bruzzone, Lenti, Torrente. A disp.: Lisi, Cossari, Salucci, Nidiaci, Giorgio, Carlotti, Buscé, Marghi, Iaquinandi. All.: Ghizzani.

Arbitro: Tommaso Bassetti Lucca, coad. da Filippo Scorteccia Firenze e Riccardo Cheli Pisa

Reti: 44' Bruzzone.