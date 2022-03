Eccellenza, due rigori di Remedi regalano il successo al Cenaia: 3-1 con l'Atletico Piombino

Vittoria in rimonta per il Cenaia allo Stadio "Magona D'Italia", casa del fanalino di coda Atletico Piombino. I locali partono bene e si portano in vantaggio dopo appena 9' con Orarah Gongok, seppure in dubbia posizione di fuorigioco. La reazione degli arancioverdi è immediata, tanto che già al 12' Rossi pareggia i conti con un colpo di testa. Nel resto del primo tempo il Cenaia si divora due palle gol clamorose con Gambini (tiro alto a porta vuota dopo traversa di Remedi) e Cosi, ma nel complesso non mostra la solita brillantezza sul piano del gioco. La squadra di Macelloni sale di tono nella ripresa, giocata fin dalle prime battute nella metà campo di un guardingo Piombino. Al 65' l'occasione per sbloccare lo stallo: calcio di rigore conquistato da Cosi e gol di Remedi per l'1-2. Lo stesso numero 10 si ripete al 74' trasformando un altro tiro dal dischetto, concesso per fallo di mano di un avversario. Secondo successo esterno di fila per il Cenaia, che avanza a braccetto col Fratres Perignano al quarto posto.

Atletico Piombino - Cenaia 1-3, il tabellino della partita

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Del Nero, Curcio, Orarah Gongok, Diouf, Rocchiccioli, Catalano, Ferrau, Carnevali, Turini, Barozzi. A disp.: Neri, De Gregorio, Barlettai, Mormina, Dublino, Marini, Francavilla, Villani, Ferrari. All.: Di Tonno.

CENAIA: Simoncini, Rossi, Malara, Papini, Degli Esposti, Fariello, Freschi, Caciagli, Cosi, Remedi, Gambini. A disp.: Baroni, Cecchetti, Tammaro, Carlucci, Matteoni, Rossi, Arapi, Fornaciari, Matteoli. All.: Macelloni.

Arbitro: Leorsini di Terni

Reti: 9' Orarah Gongok (P), 12' Rossi (C), 65' rig. Remedi (C), 74' rig. Remedi (C)