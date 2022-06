Eccellenza, quattro acquisti e conferme in blocco per il Cenaia

Il Cenaia esce allo scoperto ed annuncia le prime operazioni di mercato in vista della prossima stagione, la decima consecutiva in Eccellenza. Già ampiamente definita la permanenza di mister Massimo Macelloni e del suo staff, è certa della riconferma anche buona parte del gruppo che tanto bene ha fatto nell'ultima annata. Giocheranno ancora a Cenaia il portiere Alberto Serafini, il capitano Giacomo Signorini, Dario Degli Esposti, Elia Papini, Matteo Caciagli, Giacomo Freschi, Edoardo Puccini, Matteo Rossi, Alessandro Remedi e Tommaso Cosi. Saluta invece Davide Cutroneo, direzione Castelfiorentino. Sul fronte acquisti, sono quattro i colpi messi a segno, al momento, dal DS Betti. Dal River Pieve arriva Manolo Benassi ('92), jolly di difesa e centrocampo con oltre 300 presenze in tutte le categorie dilettantistiche regionali, mentre nel settore delle quote ecco Alberto Novi (esterno classe 2004 in prestito dal Pontedera), Jacopo Penco (centrocampista nato nel 2002 ex Pisa Primavera e Ponsacco) e Matteo Barsotti (terzino classe 2002 ex Fiorentina Giovanili, Pisa, Cascina e Ponsacco).