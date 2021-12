Eccellenza, Cuoiopelli acciuffata nel finale dal Picchi. Non basta Falchini-gol

La Cuoiopelli chiude il 2021 con un 1-1 al "Masini" contro l'Armando Picchi, che porta a 7 lunghezze il momentaneo distacco tra i biancorossi secondi e il Livorno capolista. Dopo un'iniziale fase di studio con gioco perlopiù a metà campo, i padroni di casa sbloccano il punteggio al 37' col solito Falchini, il quale trasforma un calcio di rigore concesso per fallo su Rossi. Al rientro dall'intervallo la Cuoiopelli aumenta la pressione e in varie occasioni sfiora il raddoppio, poi, alla distanza, cresce l'Armando Picchi, tanto che gli ultimi 25' diventano una sorta di forcing degli amaranto. A 1' dal termine i labronici pareggiano con Bani, il cui cross diventa un tiro imparabile per Lampignano. Pareggio giusto per quanto mostrato in campo dalle due squadre, ma che lascia un pizzico di rammarico alla Cuoiopelli visto il gol subìto ad un passo dal traguardo.

Cuoiopelli - Armando Picchi, il tabellino della partita

Cuoiopelli - Armando Picchi 1-1

CUOIOPELLI: Lampignano, Iannello, Accardo, Martinelli, Martini, Chelini, Cornacchia, Borselli, Falchini, Rossi, Bracci. A disp.: Brogi, Passerotti, Dal Poggetto, Boghean, Zocco, Bagnoli, Pirone, Giordano, Montemagni. All.: Marselli.

ARMANDO PICCHI: Malasoma, Castagnoli, Bani, D'Angelo, Petri, Borboryo, Campo, Quilici, Morelli, Bardini, Bonsignori. A disp.: Silvestri, Lusito, Giusti, Scafuri, Rocchi, Pini, Lenzi, Polese, Testa. All.: Sena.

Arbitro: Burgassi di Firenze

Reti: 37' rig. Falchini (C), 89' Bani (A)