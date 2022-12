Eccellenza, doppia ufficialità per il Fratres Perignano: presi Campo e Pulina

Qualità e gioventù: questo l'identikit dei due nuovi innesti dal mercato invernale di un Fratres Perignano che ha tutta l'intenzione di mantenere il primo posto in classifica (attualmente diviso col Cenaia) nel campionato di Eccellenza girone A. La società rossoblù ha annunciato l'ingaggio di Cristian Campo e Cesare Pulina, entrambi classe 2002.

Campo, attaccante esterno di piede mancino cresciuto nel Livorno fino alla formazione Primavera, arriva dall'Armando Picchi, società nella quale ha siglato 7 gol al debutto in categoria lo scorso anno, e si è già messo in mostra nell'esordio con i Fratres domenica scorsa, realizzando la rete del definitivo 0-3 sul campo della San Marco Avenza.

Pulina, di ruolo centrocampista centrale ma dotato di grande duttilità, dopo aver compiuto la trafila nelle giovanili di Empoli e Livorno, ha militato nella Prima squadra amaranto la scorsa stagione per poi passare alla Pro Livorno Sorgenti, dove ha giocato in questo primo scorcio di campionato. Sarà già a disposizione di mister Niccolai per la sfida di domenica prossima contro il Castelfiorentino, penultima giornata prima del giro di boa.