Mercoledì di Coppa: eliminazione per San Miniato Basso e Urbino Taccola

Finisce il cammino in Coppa Italia per San Miniato Basso e Urbino Taccola. L'unica compagine pisana ancora in corsa, tra Eccellenza e Promozione, resta dunque la Geotermica, che affronterà il 21 dicembre l'Atletico Maremma, con la vittoria come unico risultato a disposizione per accedere alle semifinali del torneo dedicato alla Promozione.

Nel quarto di finale di Coppa Italia Eccellenza in programma a Pieve Fosciana, il San Miniato Basso cade 3-0 contro i locali del River Pieve. Le reti di Tocci, Lunardi e Fruzzetti chiudono la pratica già nei primi 45'. Soltanto una buona palla gol con Franzoni, sul parziale di 1-0, per gli uomini di Ticciati. I sanminiatesi finiscono la partita in nove per le espulsioni di Bracci e dello stesso Franzoni.

In gara 2 del triangolare valevole per il terzo turno di Coppa Italia Promozione, l'Urbino Taccola perde 2-0 in casa dell'Atletico Maremma. Gli ulivetesi incassano un uno-due letale nella prima mezz'ora, firmato da Rigutini e Anichini. La formazione di Taccola saluta matematicamente la competizione in virtù del pareggio all'esordio contro la Geotermica.

River Pieve - San Miniato Basso 3-0

RIVER PIEVE: Romboli, Ramacciotti, Lunardi, Tocci, Velani, Lavorini, Satti (47' Filippi) Cecchini, Bosi, Fruzzetti, Fanani. A disp.: Tozzini, Byase, Babboni, Dinucci, Magera, Giunta, Rocchiccioli. All.: Fanani

SAN MINIATO BASSO: Venturini, Boghean (72' Di Benedetto), Scarselli (47' Tremolanti) Nolé (63' Ciravegna), Innocenti, Franzoni, Bracci, Salliu (47' Arapi), Chiaramonti, Anichini, Bourezza (47' Marabese). A disp.: Giannangeli, Cela, Bucalossi, Lebbaraa. All.: Ticciati

ARBITRO: Galligani di Pistoia

RETI: 3' Tocci, 36' Lunardi, 43' Fruzzetti

NOTE: espulsi Bracci e Franzoni; ammoniti Tocci, Velani, Fanani, Franzoni

Atletico Maremma-Urbino Taccola 2-0

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Loffredo, Rosati, Begnardi, Ferraro, Bianciardi, Giustarini, Rigutini, Fusini, Anichini, Presicci. A disp.: Barbanera, Vettori, Forieri, Nieto, Vettori, Testa, Rossetti, Coli. All.: Lorenzini

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Rocchi, Franchi, Balduini, Taglioli, Salvadori, Pinna, Bani, Desideri, Nordio. A disp.: Batistoni, Ferrera, Antoni, Baldini, Cecchi, Cioni, Tahiri. All.: Taccola

ARBITRO: Raciti di Siena

RETI: 15′ Rigutini, 30′ Anichini