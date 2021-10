Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 2ª giornata

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 10 ottobre (ad eccezione di San Miniato Basso-Armando Picchi, anticipata a sabato 9, alla stessa ora) con calcio d'inizio alle ore 15.00. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

SABATO ORE 15

SAN MINIATO BASSO - Armando Picchi

Esordio casalingo per il San Miniato Basso, che intende dar seguito al successo ottenuto alla prima giornata sul Fucecchio per rimanere a punteggio pieno in un campionato che la vede tra le squadre più attrezzate alle spalle del Livorno. Al "Pagni" i giallorossi affronteranno l'Armando Picchi, squadra giovane e interessante, in grado di dare molto filo da torcere alla Cuoiopelli la scorsa domenica.

DOMENICA ORE 15

Certaldo - FRATRES PERIGNANO

Il Fratres Perignano debutta in campionato dopo aver riposato alla prima giornata e lo fa sul campo del Certaldo: un avversario reduce dalla sconfitta 2-0 all'esordio contro l'Atletico Cenaia. Importante per i rossoblù sarà fare bottino pieno per non perdere terreno dalle concorrenti al vertice, ma attenzione alle diverse assenze che potrebbero pesare soprattutto nel reparto offensivo.

Colligiana - TUTTOCUOIO

Tuttocuoio di scena a Colle Val D'Elsa nella seconda giornata di campionato. I ponteaegolesi vengono dal 2-1 sull'Atletico Piombino, che ha dimostrato come l'amalgama tra vecchi e nuovi giocatori stia cominciando a dare i suoi frutti. Ad attenderli ci sarà la Colligiana, alla prima giornata beffata dal Ponsacco nei minuti finali, al termine di una partita giocata pressoché alla pari.

CUOIOPELLI - ATLETICO CENAIA

Entrambe vincenti all'esordio, Cuoiopelli e Atletico Cenaia si affrontano al "Silvano Buti" di Santacroce sull'Arno, data l'indisponibilità per questa settimana dello Stadio "Masini". Tra le due squadre si preannuncia una partita combattuta, in cui a fare la differenza sarà soprattutto il rendimento dei due reparti offensivi, composti da giocatori importanti per la categoria.

Altre gare: Atletico Piombino - Castelfiorentino; Livorno 1915 - Fucecchio

Riposa: PONSACCO