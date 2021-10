Eccellenza, Tavano trascina il Ponsacco alla seconda vittoria in campionato. Battuto 1-0 il Castelfiorentino

Basta un gol del solito Tavano al Ponsacco per avere la meglio sul Castelfiorentino e aggiudicarsi tre punti importanti che permettono alla squadra di Paci di raggiungere Cenaia e Cuoiopelli a 7 punti al secondo posto in classifica. Al Comunale di Ponsacco va in scena una partita sostanzialmente equilibrata, molto lottata a centrocampo e con pochissime occasioni degne di nota. Nel finale del primo tempo il gol partita, firmato da Tavano (terzo gol in tre partite) a compimento di un'azione che ha visto Sardi saltare tre uomini prima di servire sulla fascia Gufoni, il quale ha poi messo dentro per il numero 10, bravo a battere Lupi con un tiro rasoterra.

Ponsacco - Castelfiorentino, il tabellino della partita

Ponsacco - Castelfiorentino 1-0

PONSACCO: Bartolozzi, Lici, Gufoni, Fariello, Mucci, Alicontri, Sardi, Fortunati, Coralli, Tavano, Cosi. A disp.: Lensi, Baldini, Barnini, Calzolari, Gassam, Degli Esposti, Gemignani, Paggini. All.: Paci.

CASTELFIORENTINO: Lupi, Marghi, Sarti, Marinari, Vallesi, Trapassi, Nidiaci, Bartolozzi, Carlotti, Iaquinandi, Torrente. A disp.: Lisi, Giorgio, Lenti, Salucci, Duranti, Campatelli, Busce, Bruzzone, Novelli. All.: Ghizzani.

Arbitro: Leone di Avezzano

Rete: 38' Tavano