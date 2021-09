Il Pisa Sporting Club presenta un nuovo partner per la squadra femminile

Figurella sarà lo sponsor delle 'Bimbe nerazzurre'. In partenza la prevendita per i biglietti di Pisa-Monza del 21 settembre

Un nuovo importante partner per il Pisa Sporting Club. Sulle maglie nerazzurre delle tre squadre femminili (Under 17, Under 15 e Under 12) comparirà infatti il logo di Figurella in qualità di main sponsor. Un accordo prestigioso per un settore, come quello femminile, in continua espansione e sul quale la società nerazzurra ha grandi progetti per il futuro. Questa nuova partnership è stata ufficializzata nella mattinata di martedì 14 settembre alla presenza del presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado e delle amministratrici di Figurella Victoria Vanessa Frenti e Olga Aleinik.

"Ancora una volta un brand di livello nazionale ha scelto di entrare nella nostra famiglia - ha sottolineato il presidente - e questo ci lusinga molto. Il calcio femminile sta crescendo molto e come Pisa vogliamo crescere anche noi sperando di avere fra qualche anno anche una formazione nelle categorie professionistiche, con l’augurio che questa crescita vada di pari passo con quella dell’azienda Figurella". "La nostra azienda si occupa di benessere, e specialmente di benessere al femminile e dunque siamo ben felici di questa sponsorizzazione - è stato il pensiero di Victoria Vanessa Frenti e Olga Aleinik - pensiamo che la donna possa rappresentare un valore aggiunto in un mondo da sempre per lo più maschile e ci auguriamo che questo sodalizio contribuisca alla crescita di tutto il settore".

I biglietti di Pisa-Monza

Alle ore 16 di martedì 14 settembre scatterà anche la prevendita dei tagliandi per la gara Pisa-Monza, in programma martedì 21 settembre alle ore 20.30, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Come nelle due precedenti gare disputate in casa, la capienza è limitata al 50% in virtù delle disposizioni anti-Covid.

La prevendita aprirà alle ore 16 sia online, sul circuito Ticketone, sia nei punti vendita autorizzati:

- Pisa Store (via Oberdan - Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

Nelle giornate di martedì 14 settembre e mercoledì 15 settembre potranno acquistare i biglietti solo i titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato sia on line sul circuito Ticketone, sia direttamente ai botteghini inserendo i dati richiesti dal sistema (ad esempio, sigillo fiscale o numero tessera tifoso). Qualora il soggetto avente diritto alla prelazione fosse sprovvisto di tali dati o non fosse in grado comunque di completare la procedura di acquisto del biglietto sul sistema on line, potrà recarsi fisicamente al Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22 per richiedere il necessario supporto. La prelazione non potrà intendersi riferita al posto fisico ma solo ed esclusivamente al settore di riferimento dell’abbonamento di cui si era in possesso.

I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan - Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà giovedì 16 settembre, salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.

Fonte foto: Ufficio Stampa Pisa S.C.