Da Buti all'Inter: Kristjan Asllani è un nuovo giocatore nerazzurro

I primi calci nella Butese, la trafila nel settore giovanile dell'Empoli fino alla consacrazione in Serie A e, adesso, il passaggio all'Inter, a soli venti anni. È il percorso di Kristjan Asllani, nato in Albania ma cresciuto in provincia di Pisa, a Buti, dall'età di due anni, e da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del blasonato club nerazzurro. Regista ambidestro di piede e dal talento cristallino, Asllani aveva l'Inter nel proprio destino: ai nerazzurri, a San Siro, ha infatti segnato nell'ultima stagione il suo primo gol nella massima serie, ma soprattutto il suo giorno di nascita (9 marzo) è lo stesso della fondazione dell'FC Internazionale, avvenuta nel lontano 1908. Per Asllani, orgoglio butese, si apre il capitolo più importante della sua già luminosa carriera.