Lega Pro, nuovo progetto di digital engagement per coinvolgere i tifosi

Parte un progetto di digital engagement per coinvolgere i tifosi delle 59 squadre di calcio della Lega Pro. L’obiettivo è costruire una community di appassionati con cui dialogare, composta da club e tifosi.

Il portale “Premi da professionisti” vuole essere il punto di partenza di un hub strategico all’interno del quale i tifosi potranno trovare tante attività di fan activation nel corso dell’anno, per vivere appieno il mondo della serie C. Il progetto inaugura una partnership strategica e tecnologica con Advice Group – martech e data service provider – specializzata nella costruzione di percorsi di behavioral loyalty inclusivi e data driven.

Questa prima attività che inizierà mercoledì 20 aprile, accompagnerà i tifosi nella parte finale del campionato della stagione 2021/22. In palio biglietti per la finale di ritorno dei playoff, palloni ufficiali, codici promo validi per 1 mese di accesso a tutti i contenuti live e on demand su Elevensports.com e un abbonamento valido per tutta la stagione 2022/23, bustine digitali della Panini Digital Collection per album della Serie C, capi di abbigliamento sportivi firmati Erreà Sport.

Partecipare è facile, gli utenti dovranno andare sulla piattaforma premidaprofessionisti.it e registrandosi avranno modo di partecipare ai concorsi e aggiudicarsi i premi. Due i modi per vincere: attraverso gli instant win e le estrazioni finali. I periodi di partecipazione saranno dal 20 al 25 aprile e dal 5 all’11 maggio 2022.

La Lega Pro è sempre più digitale e grazie ad Advice è ancora più vicina ai suoi tifosi. “Grazie a questa partnership la Lega Pro inizia un percorso strategico nell’ideazione di progetti di fan engagement in ambito digitale. Il supporto e l’esperienza di Advice ci consentiranno di attivare una serie di promozioni e concorsi con al centro il tifoso. Parallelamente potremo iniziare a conoscere, in modo più approfondito, i gusti, le preferenze e gli stili di vita dei diversi bacini di utenza calcistici. In occasione delle iniziative promozionali coinvolgeremo tutte le nostre aziende partner, con una premialità crescente sotto il profilo valoriale”, dichiara il vice presidente di Lega Pro Marcel Vulpis.

Così commenta Fulvio Furbatto, CEO e Founder Advice Group: “La Lega Pro si è aperta ad un percorso di innovazione digitale per avvicinarsi ai giovani calciatori delle sue squadre e ai suoi tifosi. Sembra paradossale, ma anche nel calcio bisogna parlare di loyalty, perché se la fede calcistica è innata, ogni tifoso rappresenta un importante valore per la Serie C. Costruire percorsi di ingaggio e fedeltà comportamentale permette di conoscere a fondo ogni singola persona e dà il via alla costruzione di una community di appassionati di calcio con cui dialogare in modo mirato, sia a livello nazionale che territoriale”.

fonte: lega-pro.com