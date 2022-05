Verso Monza-Pisa: soltanto 677 biglietti per il settore ospiti, via alla prevendita dalle ore 12

Pochissimi, e con un'organizzazione che lascia pensare di essere ospiti parecchio sgraditi. Si avvicina la finale di andata dei playoff di Serie B: giovedì 26 maggio i nerazzurri sfideranno il Monza al Brianteo e la tensione è già alle stelle. Le autorità brianzole si sono esibite in una serie di piroette degne della Scala di Milano, distante pochissimi chilometri dalla città dove ha sede anche l'autodromo. In estrema sintesi questi sono i dettagli da sapere: la prevendita nei soli rivenditori fisici Vivaticket della provincia di Pisa scatta alle ore 12 di martedì 24 maggio, la vendita online è vietata, i posti a disposizione sono 677 e possono essere acquistati esclusivamente dai residenti nella regione Toscana.

Questo l'elenco dei punti vendita di Pisa e provincia:

- TIFO PISA via delle case vecchie, 12 - Fornacette Calcinaia

- CAFFETTERIA LA PIAZZETTA via Gramsci, 72/A - Casciana Terme Lari

- TABACCHERIA BACCIARELLI corso Matteotti, 112 - Cascina

- TABACCHERIA EDICOLA PER ASPERA AD ASTRA via Fosso Vecchio, 457 c/o Centro Comm.le Borghi - Cascina

- TABACCHERIA GIACHETTI via Macerata, 62 - San Frediano Cascina

- TABACCHERIA DA GABRY via Mario Giuntini, 204 - Cascina

- BAR TABACCHI DI DEL CORSO SONIA via Provinciale Vicarese, 179 - Cucigliana

- TABACCHERIA EDICOLA DI BANTI LAILA via Nazionale, 130 - Capanne Montopoli in Val d'Arno

- FONDAZIONE PECCIOLI PER L'ARTE piazza del Popolo, 5 c/o Palazzo Pretorio - Peccioli

- IL CAPPELLAIO MATTO via L. Pilla, 72 - Pisa

- LA GALLERIA DEL DISCO via San Francesco, 96 - Pisa

- PALAZZO DEI CONGRESSI via Matteotti, 1 - Pisa

- SOLO PISA via Piave, 17 - Pisa

- BAR NENCIONI via G. di Vittorio, 33 - Ponsacco

- ROCAEL DI TAMARA CALA' piazza della Repubblica, 12 - San Giovanni alla Vena Vicopisano

La vendita per il settore ospitI terminerà mercoledì 25 maggio alle ore 19.