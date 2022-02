Verso Monza-Pisa: gli ultras nerazzurri tornano al fianco della squadra

La notizia era attesa un po' da tutti. E adesso finalmente c'è l'ufficialità: da sabato 19 febbraio tornano sui gradoni alcuni gruppi della Curva Nord 'Maurizio Alberti'. La loro assenza durava dalla sfida con il Frosinone, la prima del 2022. Ecco le parole di Kapovolti, Svitati e Rangers: "Avevamo scritto, prima della gara interna con il Frosinone, che avremmo deciso noi quando riprendere ad entrare negli stadi e a viaggiare al fianco della squadra, in base al contesto pandemico nelle sue varie sfaccettature. La nostra valutazione è che la situazione è nettamente migliorata. Pertanto, torneremo a seguire il Pisa S.C. e a fare il tifo fin dalla imminente trasferta di Monza, e poi per le trasferte successive. Per quanto riguarda le partite all'Arena Garibaldi, invece, rientreremo quando la capienza tornerà superiore al 50 per cento, come già ad inizio anno".

Cresce quindi ancora di più l'attesa per le decisioni di governo, Cts e Figc in relazione all'ampliamento della capienza degli stadi. Il ritorno al 75% sembra imminente: verosimilmente la prossima settimana potrebbe esserci un nuovo vertice nel quale verrà discussa la questione. La data cerchiata in rosso sul calendario è il 1 marzo: la sensazione è che l'incremento al 75% della capienza potrebbe scattare qualche giorno prima. Per il ripristino del 100% invece occorrerà pazientare ancora qualche settimana: l'obiettivo è arrivare alla sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 24 marzo (Italia-Macedonia a Palermo) con gli stadi pienamente accessibili.