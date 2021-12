'Natale all'Arena': gli auguri nerazzurri con un pensiero per l'Aoup

E' Natale in casa nerazzurra. Arrivano a tutti i tifosi gli auguri del Pisa Sporting Club: la società ha realizzato un video in cui ha radunato la prima squadra e alcuni dei ragazzi e delle ragazze del settore giovanile. Uno speciale allenamento sotto i riflettori dell'Arena Garibaldi in cui grandi e piccini si sono uniti nella gioia del rincorrere un pallone.

Insieme agli auguri per le prossime festività, il Pisa lancia anche l'iniziativa di una raccolta fondi da devolvere all'Azienda ospedaliero universitaria pisana. L’invito, rivolto a tutta la tifoseria nerazzurra, è quello di donare un contributo alla raccolta fondi organizzata per la battaglia contro il Covid-19 da destinare al Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale di Pisa La campagna di raccolti fondi sarà attiva da oggi, 21 dicembre 2021 e proseguirà fino al 16 gennaio 2022.

Chi volesse contribuire deve riempire la modulistica allegata ed effettuare un bonifico presso il c/c dedicato dell’Azienda Ospedaliero universitaria Pisana: it62 o030 6914 0421 0000 0300 002 (in minuscolo le lettere). Per eventuali informazioni si prega contattare può contattare la U.O. Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive ai seguenti recapiti: donazioni.covid19@ao-pisa.toscana.it. Telefono: 050 99 7847/050 99 6462.