Il Pisa batte il primo colpo sul mercato: in arrivo Nicholas Bonfanti

Il Pisa ha un nuovo centravanti e, in un sol colpo, è riuscito anche a liberare una casella Over. Nella serata di mercoledì 10 gennaio la società di via Battisti ha perfezionato uno scambio di attaccanti con il Modena: nella giornata odierna Nicholas Bonfanti firmerà il contratto che lo legherà al nerazzurro fino al 2026, Ettore Gliozzi invece compirà il percorso inverso e si legherà alla società emiliana a titolo definitivo. In mezzo anche un conguaglio economico pagato dallo Sporting Club ai canarini.

Bonfanti è nato il 28 marzo 2002 a Seriate (Bergamo) e ha sviluppato l'intero percorso giovanile nell'Inter, con cui ha vinto anche un titolo nazionale e una Supercoppa con la formazione Under 17. All'attivo il nuovo centravanti nerazzurro vanta anche numerose presenze con l'Under 17, 18 e 20 della nazionale italiana. Nel 2021 è stato acquistato dal Modena e al primo tentativo da professionista è riuscito a conquistare la promozione dalla C alla Serie B: in quella stagione con la maglia emiliana ha messo insieme 16 presenze con 10 gol.

Nella scorsa annata in cadetteria Bonfanti si è ripetuto su buoni livelli: 30 gettoni e 7 reti. Nella prima parte della stagione corrente, invece, l'attaccante ha perso i gradi di titolare, disputando soltanto 10 spezzoni e andando in gol una sola volta. Ben strutturato fisicamente, nonostante un'altezza nella media (178 centimetri) uno dei suoi pezzi forti è il colpo di testa. Mancino naturale, non disdegna di utilizzare il destro per concludere in porta: si tratta di un centravanti dinamico, bravo a occupare l'area di rigore ma anche a spostarsi su tutto il fronte offensivo per aiutare i compagni e partecipare sia alla manovra che al primo pressing sui difensori avversari.

Il suo arrivo non va ad allungare la lista degli Over che, come detto, libera invece uno slot: Ettore Gliozzi (1995) saluta un anno e mezzo dopo il suo arrivo a Pisa. Per lui 36 presenze, 10 reti e un fastidioso infortunio al ginocchio che, nella scorsa estate, lo ha costretto all'operazione facendogli perdere di fatto tutta la prima parte del campionato in corso.