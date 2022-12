Pisa-Ascoli: le probabili formazioni | Nerazzurri a caccia della quarta vittoria di fila in casa

Raggiunta la doppia cifra, l'obiettivo è proseguire e cercare di allungare il più possibile la striscia di imbattibilità. Lo 0-0 di domenica scorsa in casa del Bari ha permesso al Pisa di centrare il decimo risultato utile consecutivo, il nono dal ritorno di Luca D'Angelo in panchina: un cammino che ha consentito ai nerazzurri di allontanarsi con decisione dalle zone caldissime della classifica e tornare a guardare con fiducia al treno dei playoff. Adesso l'ottava posizione dista tre punti e l'occasione per agganciarla arriva proprio dal sedicesimo turno di campionato: giovedì 8 dicembre all'Arena Garibaldi arriva l'Ascoli (ore 18).

Fattore Arena Garibaldi

Lo stadio nerazzurro nelle ultime settimane si è rivelato un vero e proprio fortino. I pareggi preziosi ottenuti in trasferta sono stati tramutati in oro massiccio dalle vittorie centrate in serie sul prato dell'Arena Garibaldi: nell'ordine, sono caduti sotto i colpi di Morutan e compagni Modena, Cosenza e Ternana. Gli uomini di D'Angelo ci hanno preso gusto e contro l'Ascoli andranno a caccia del quarto successo consecutivo, che li proietterebbe definitivamente in zona playoff. Fortunatamente la trasferta di Bari non ha lasciato strascichi pesanti: l'unica assenza ereditata dalla sfida pugliese è la squalifica per un turno di Rus.

Il resto del gruppo è a disposizione di D'Angelo, con alcuni elementi leggermente più acciaccati di altri, ma tutti comunque in grado di garantire il loro apporto nella delicata sfida con i marchigiani, che si presenteranno a Pisa con due punti in più in classifica (21 contro 19) ma privi dell'attacco titolare: out Dionisi (infortunio) e Gondo (squalifica). Domani lo Sporting Club disputerà la seconda gara in quattro giorni, con all'orizzonte la 'trasfertona' in casa del Frosinone capolista, programmata per domenica 11 dicembre alle 20.30. Come sempre mister D'Angelo proporrà l'undici migliore per la sfida più vicina, senza fare calcoli su turn over o rischi squalifiche legate ai calciatori in diffida.

E così Pietro Beruatto, gravato da quattro gialli in stagione, presidierà la corsia mancina, con Esteves che spingerà dalla parte opposta della linea difensiva completata al centro da Hermannsson e Barba. In porta ancora Livieri: Nicolas non si rivedrà in gruppo prima dell'inizio della prossima settimana. In mezzo al campo potrebbe rifiatare Tourè, unico elemento mai sostituito da due mesi a questa parte, lasciando spazio così dal 1' ancora a Peppe Mastinu. Mentre può rientrare Marin per completare la mediana insieme a Nagy in cabina di regia. In avanti anche Morutan potrebbe giovare di un iniziale riposo, con Sibilli rilanciato titolare accanto a Tramoni. Il terminale offensivo, dopo diverse partite iniziate in panchina, potrebbe essere Gliozzi.

L'arbitro e le curiosità della partita

Dirige Alberto Santoro di Messina: con il fischietto siciliano il Pisa ha vinto una solta volta, nel novembre del 2017 a Carrara (in Serie C, col punteggio di 3-2). Le altre quattro sfide dirette da Santoro (due in C e due in B) sono terminate in parità: nel 2018-19 a Novara 2-2 e in casa con l'Entella 0-0 nel campionato di C; nel 2020 il 2-2 interno col Chievo e poi nello scorso torneo lo 0-0 casalingo con il Brescia.

L'Ascoli, nonostante le assenze, rimane una formazione molto temibile lontano da casa. In trasferta i bianconeri hanno conquistato ben 12 punti in 7 partite, perdendo soltanto una volta: 1-0 a Perugia il 10 settembre. Quella è stata anche l'unica partita in cui i marchigiani non sono riusciti a segnare: nelle altre sei trasferte sono arrivati 11 gol, a fronte di 7 concessi agli avversari. Da par suo il Pisa non cade all'Arena dal 10 settembre (0-1 con la Reggina): dopo ha raccolto un pareggio e tre vittorie, rifilando 10 reti agli avversari e incassandone 4.

Nell'ultimo incrocio in ordine cronologico le due formazioni hanno impattato sull'1-1: vantaggio iniziale siglato da Masucci, pareggio su rigore di Dionisi prima dell'intervallo. Complessivamente i precedenti ufficiali all'Arena Garibaldi sono 18: le vittorie nerazzurre sono 10, 5 i pareggi e 3 le sconfitte.

Le probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Sibilli, Tramoni; Gliozzi. All. D'Angelo

Ascoli (4-3-1-2): Guarna; Adjapong, Quaranta, Botteghin, Falasco; Collocolo, Eramo, Caligara; Ciciretti; Lungoyi, Mendes. All. Bucchi