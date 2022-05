Pontedera, è il giorno di Zocchi: "Cercherò di portare avanti il progetto granata"

Con la conferenza stampa di presentazione, andata in scena nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 maggio, è cominciata ufficialmente l'avventura di Moreno Zocchi a Pontedera. Di seguito le prime parole del nuovo responsabile dell'Area Tecnica e direttore sportivo del club granata:

"Innanzitutto saluto e ringrazio tutti per essere venuti ad accogliermi. Non sono bravo a fare promesse, l'unica cosa che posso dire è che cercherò di portare avanti quello che è stato fatto negli ultimi dieci anni da un grande professionista come Paolo Giovannini sotto l'aspetto del senso di appartenenza che ha saputo dare e dell'attaccamento alla maglia. Ogni volta che, nelle esperienze precedenti, ho incontrato il Pontedera, sapevamo di andare ad incontrare una squadra che in campo avrebbe dato tutto e che fino all'ultimo sarebbe riuscita a dare filo da torcere anche a squadre ed a società molto più blasonate. Sotto quell'aspetto bisogna cercare di portare avanti queste caratteristiche, poi se riusciremo a portare qualcosa di nuovo di buono saremo tutti contenti. Ciò che posso dire è che chi lavorerà con me lavorerà 24 ore al giorno per il bene del Pontedera e per cercare di ottenere al più presto i traguardi che ci prefiggiamo.

Il contatto è nato solo tre/quattro giorni fa quando il signor Piero Ducci mi ha chiamato, chiedendomi la disponibilità ad incontrare il signor Navarra. C'è stata subito la mia disponibilità e ci siamo incontrati nel weekend scorso. Oggi sono qua perché ho ritrovato quei valori che ho sempre cercato per lavorare in un certo modo con i giovani (preferibilmente del settore giovanile), cercando di farli crescere per rendere la città orgogliosa della sua squadra e per portare alla società valore e ritorno economico. Per quanto riguarda l'allenatore ho delle idee, ma prima voglio confrontarmi con la società per non sbagliare. Tra oggi pomeriggio e domani comincerò a convocare tutti i giocatori per valutare il da farsi".

A corredo del comunicato ufficiale con il quale il Pontedera ha ufficializzato l'arrivo di Zocchi, l'azionista di maggioranza Rosettano Navarra, assente alla conferenza stampa di presentazione, ha commentato: "Perché la scelta di Moreno Zocchi? Con gli altri soci abbiamo vagliato diversi nomi e possibilità in questi ultimi giorni, ma il suo profilo è quello che ci ha convinto di più per lo spessore umano che ci ha dimostrato. Zocchi ha dimostrato negli anni di essere un professionista capace ma anche una persona di grandi valori e questo per noi è un aspetto fondamentale, perché spesso il curriculum non è importante quanto il profilo umano. L'augurio che gli voglio fare è quello di portare avanti egregiamente il progetto "Pontedera", cercando di ricreare entusiasmo e partecipazione allo stadio, che è uno dei nostri obiettivi".