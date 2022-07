Pontedera femminile, saluta Ulivieri: il nuovo allenatore è Mirri

Si dividono le strade del Pontedera femminile e di Renzo Ulivieri. L'allenatore originario di San Miniato, dalla lunghissima esperienza nel calcio maschile professionistico e presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, non sarà più alla guida delle granatine dopo 7 anni, nei quali ha accompagnato il Pontedera femminile dalla fondazione (2015) alla salvezza ottenuta nell'ultimo campionato di Serie C, passando per una storica promozione in Serie B nel 2020. Sulla panchina delle granatine nella prossima stagione ci sarà Roberto Mirri, ex calciatore di Fiorentina, Empoli e Mons, reduce dalla prima annata da allenatore nel femminile alla Pistoiese. Al Mister nativo di Imola il compito di aprire un nuovo ciclo assieme al DS Mario Basili.