Verso Pisa-Ternana: via alla prevendita dei biglietti

E' già clima partita: sabato 12 febbraio il Pisa ritornerà all'Arena Garibaldi per ospitare, nel 22° turno di campionato, la Ternana (ore 14). I tagliandi per assistere al match sono in vendita sul circuito Ticketone e nei punti vendita ufficiali. Niente di nuovo per il momento sul fronte della capienza e delle normative anticontagio: i posti a disposizione rimangono il 50% di quelli utilizzabili a pieno regime, per cui sono più di 4.600 i tagliandi acquistabili dai tifosi pisani e dai supporters ternani.

Come di consueto la prevendita è stata suddivisa in due parti. La prima è iniziata alle ore 15 di martedì 8 febbraio ed è dedicata ai titolari di abbonamento tradizionale o abbonamento digitale caricato sulla Fidelity Card Pisa S.C. relativo alla stagione agonistica 2019-2020 oltre ai titolari di Voucher rilasciato unitamente all’acquisto in promozione della maglia da gioco ufficiale stagione 2021-2022. La vendita è attiva sul circuito Ticketone (con questa modalità non è possibile acquistare biglietti ridotti in nessun settore) e nei punti vendita:

- Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

L’acquisto in prelazione potrà essere effettuato fino alle ore 13 di giovedì 10 febbraio. I titolari di voucher biglietteria (esempio, rimborsi passate stagioni) potranno usufruirne solo ed esclusivamente recandosi fisicamente presso il Pisa Store di via Oberdan-Borgo Largo 22. Chi ha acquistato in promozione la maglia ufficiale per la stagione in corso, ottenendo così un Voucher di prelazione, avrà diritto ad usufruire dello stesso anche per l’acquisto dei biglietti in oggetto: ovviamente solo ed esclusivamente recandosi presso il Pisa Store (via Oberdan-Borgo Largo 22). La vendita libera inizierà alle ore 15 di giovedì 10 febbraio salvo esaurimento dei tagliandi disponibili.

