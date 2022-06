Prima Categoria, mercato allenatori: Frau va a San Giuliano, il Tirrenia accoglie Luperini

Nel campionato di Prima Categoria che verrà due rappresentanti pisane avranno una nuova guida tecnica: San Giuliano e Tirrenia. La società nerazzurra si è assicurata un allenatore in rampa di lancio come Davide Frau. Nelle ultime stagioni al Tirrenia, in biancoverde Frau ha centrato una storica in promozione in Prima e un piazzamento a ridosso dei playoff nell'ultima annata. Il suo successore sulla panchina dei litoranei è invece Massimo Luperini, tecnico alla prima esperienza nella categoria.