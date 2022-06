Promozione, l'Atletico Etruria sceglie la continuità: avanti con Mister Traversa

Un'importantissima conferma e due addii. In vista della prossima stagione, l'Atletico Etruria riparte dalla permanenza di Armando Traversa, guida del gruppo che, nell'annata appena conclusa, è riuscito ad arrivare fino alla finale playoff in Promozione. Il tecnico livornese sarà sulla panchina dei biancoblu per la terza stagione consecutiva. Per quanto riguarda il parco giocatori, lasciano invece l'Atletico Etruria l'esperto Alessandro Romeo (autore di 12 reti nell'ultimo campionato) e il portiere Alessio Gambini.