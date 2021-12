Promozione, colpo grosso dell'Urbino Taccola in casa dell'Atletico Maremma

La decima giornata di Promozione girone C si apre con un risultato a sorpresa: l'Urbino Taccola sbanca il "Burioni" per 1-0 contro i padroni di casa dell'Atletico Maremma, primi in classifica. Una vittoria ottenuta in pieno recupero, importantissima per il morale e per la classifica, in quanto permette agli ulivetesi di tornare ai tre punti dopo 5 gare di astinenza. Le due squadre si sono fronteggiate senza risparmiarsi per tutti i 90' di gioco e, nonostante l'Urbino Taccola si sia reso protagonista di un'ottima prestazione collettiva, solo un super Guidetti ha impedito ai maremmani di trovare il gol con almeno tre interventi decisivi. Poi, al 92', Igbineweka, di rientro dalla squalifica, si avventa su un cross di Nardi e insacca alle spalle di Bigoni: è il gol-vittoria.

Atletico Maremma - Urbino Taccola, il tabellino della partita

Atletico Maremma - Urbino Taccola

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Scalabrelli, Sgherri, Rosati, Federici, Vettori, Rigutini, Nieto, Costanzo, Pastorelli. A disp.: Pancotto, Riitano, Natali, Villani, Di Chiara, Giudici, Bianciardi S., Bianciardi D., Brutti. All.: Lorenzini.

URBINO TACCOLA: Guidetti, Pasquini, Lazzerini S., Franchi, Laniyonu, Anichini, Igbineweka, Cecchi, Toni, Nardi, Ghelardoni. A disp.: Collavoli, Gelli, Lazzerini L., Coulibaly, Taglioli, Rocchi, Pilotta, Binelli. All.: Roventini.

Arbitro: Chisari di Livorno, coad. da Cinotti di Livorno e Venturi di Arezzo

Reti: 92' Igbineweka